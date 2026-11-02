De la ce pensie se aplică CASS și care e valoarea contribuției

2 minute de citit Publicat la 11:14 02 Noi 2026 Modificat la 11:14 02 Noi 2026

De la ce pensie se aplică CASS și care e valoarea contribuției FOTO: Getty Images

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) este un subiect fierbinte de un an de zile, în România, de când au intrat în vigoare mai multe modificări fiscale. Acestea au afectat și veniturile lunare ale multor pensionari, ei fiind preocupați să afle de la ce pensie se aplică CASS și care este valoarea contribuției.

Începând cu 1 august 2025, regulile privind plata CASS au fost modificate, fiind vizați și pensionarii care încasează lunar sume mai mari decât plafonul stabilit de lege.

CASS se aplică la pensiile care depășesc 3000 lei

Începând cu 1 august 2025, pensionarii din România care primesc o pensie lunară mai mare de 3.000 de lei datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 10%. Potrivit prevederilor Legii nr. 141/2025, contribuția se calculează exclusiv asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei, nu asupra întregii pensii.

Spre exemplu, pentru o pensie de 3.500 de lei, contribuția lunară este de 50 de lei. Dacă pensia este de 4.000 de lei, CASS ajunge la 100 de lei, iar pentru o pensie de 5.000 de lei, contribuția este de 200 de lei.

DEci, pensionarii cu venituri lunare din pensii de până la 3.000 de lei inclusiv nu plătesc CASS pentru aceste venituri. În schimb, persoanele care depășesc acest prag vor avea contribuția reținută din pensie.

Măsura este prevăzută cu aplicare temporară până la 1 ianuarie 2028, conform reglementărilor adoptate în 2025.

Cum se calculează CASS la pensie

Calculul CASS la pensie este simplu și se realizează pornind de la venitul brut lunar din pensie. Din acesta se scad 3.000 de lei, iar asupra diferenței rezultate se aplică procentul de 10%.

Formula de calcul este următoarea:

CASS = (pensia brută − 3.000 lei) × 10%

Formula se aplică atunci când pensia depășește plafonul legal. Dacă pensia este de cel mult 3.000 de lei, contribuția datorată este zero.

De exemplu, pentru o pensie brută de 4.000 de lei, calculul se face astfel:

Pensie brută: 4.000 de lei;

Sumă care depășește plafonul: 4.000 − 3.000 = 1.000 de lei;

CASS datorată: 1.000 × 10% = 100 de lei.

În acest caz, contribuția de sănătate reținută lunar este de 100 de lei. Pentru o pensie brută de 5.000 de lei, CASS este de 200 de lei, întrucât procentul se aplică diferenței de 2.000 de lei care depășește plafonul.

Calculul contribuției trebuie diferențiat de cel al impozitului pe venit. Pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, impozitul se calculează separat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, după deducerea plafonului neimpozabil și a CASS datorate, după caz.

În cazul pensiilor publice, contribuția este calculată, reținută și virată de instituția care plătește pensia. Pensionarii nu trebuie, în mod obișnuit, să efectueze separat plata CASS pentru aceste venituri.

Prin urmare, pentru a afla cât CASS se reține din pensie, pensionarii trebuie să verifice valoarea brută lunară și să aplice cota de 10% numai asupra sumei care depășește 3.000 de lei.