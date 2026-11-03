Fiul lui Tudorel Toader a fost mutat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de ÎCCJ

1 minut de citit Publicat la 23:26 03 Noi 2026 Modificat la 23:26 03 Noi 2026

Curtea de Apel Iași a dispus, pe 24 octombrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Toader. FOTO: Facebook

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis marți seara înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, acuzat de procurori de viol și agresiune sexuală.

Măsura se aplică pentru o perioadă de 19 zile, până la 21 noiembrie 2026, timp în care inculpatul nu are voie să părăsească locuința fără permisiunea organului judiciar și nici să comunice cu persoanele vătămate sau cu martorii din dosar.

Soluția pe scurt a instanței supreme:

„Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, în dosarul penal nr. 15504/261/P/2025, privind pe inculpatul Toader Ionuţ Alexandru. În baza art.204 alin.12 din Codul de procedură penală înlocuieşte măsura arestului preventiv privind pe contestatorul inculpat Toader Ionuţ Alexandru cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 19 zile începând cu data de 03.11.2026 şi până la data de 21.11.2026, inclusiv. În baza art.221 alin.1 din Codul de procedură penală dispune ca pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpatul Toader Ionuţ Alexandru să nu părăsească imobilul în care locuieşte fără forme legale în …, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza şi de a se supune unor restricţii stabilite de acesta. În baza art. 221 alin. 2 din Codul de procedură penală dispune ca inculpatul să se supună următoarelor obligaţii:

-să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;

-să nu comunice cu persoanele vătămate şi cu martorii din prezenta cauză.

În baza art. 221 alin. 4 din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu va fi înlocuită cu măsura arestului preventiv sau poate fi reţinută în sarcina sa săvârşirea infracţiunii de evadare prev de art. 285 alin. 3 lit c din Codul penal.”

Curtea de Apel Iași a dispus, pe 24 octombrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă de agresiune sexuală, în urma plângerilor unor studente.