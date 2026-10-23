Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut pentru viol și se cere arestarea lui. Fostul ministru al Justiției: „Este un atac la adresa mea”

Fiul lui Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, a fost reținut pentru viol și se cere arestarea lui FOTO: Facebook/ Tudorel Toader

Ionuţ Alexandru Toader, unul dintre cei doi fii ai fostului ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a fost reţinut, vineri, şi urmează să fie prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă de 30 de zile, el fiind cercetat de procurori pentru mai multe infracţiuni de viol şi agresiune sexuală care ar fi fost comise la adresa unor studente.

Alexandru Toader este lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și notar public.

„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, procurorul de caz a dispus măsura reţinerii pentru o durată de 24 de ore faţă de un inculpat, cadru didactic universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi, iar la data de 23 octombrie a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile” a transmis vineri, prin intermediul unui comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Conform sursei citate, bărbatul este cercetat „sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituţiei de învăţământ superior”.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcţia didactică şi de poziţia de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze. Propunerea urmează să fie soluţionată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente, având în vedere calitatea de notar a inculpatului, respectiv Curtea de Apel Iaşi. Facem precizarea că dispunerea măsurii reţinerii şi formularea propunerii de arestare preventivă reprezintă etape ale procesului penal, care nu înfrâng principiul prezumţiei de nevinovăţie”, menţionează sursa citată.

Potrivit Ziarul de Iași, în noiembrie 2025, două foste studente l-au acuzat pe Alexandru Toader că le-ar fi făcut propuneri sexuale în contextul promovării examenelor. Una dintre tinere a susținut că ar fi întreținut relații intime cu acesta, inclusiv în biroul său din facultate. În urma dezvăluirilor, polițiștii ieșeni s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă.

Tudorel Toader spune că reținerea fiului său este, de fapt, un atac la adresa lui

Fost ministru al Justiției, Tudorel Toader susține că fiul său a mai fost ținta unor atacuri de când a devenit cadru didactic universitar și că reținerea este, de fapt, un atac la adresa lui.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!

În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui.

De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal.

Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni.

Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate.

Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia.