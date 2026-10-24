Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de viol și agresiune sexuală

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, este cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă de agresiune sexuală. FOTO: Facebook

Curtea de Apel Iași a dispus sâmbătă arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă de agresiune sexuală, în urma plângerilor unor studente. Acesta a fost reținut vineri de procurori.

"În temeiul art. 226 Cod procedură penală, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi (...). În baza art.202, art. 223 alin.2 şi art.233 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Toader Ionuţ Alexandru, (...), pentru săvârşirea infracţiunilor de viol în formă continuată, prevăzută de art. 218 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 Cod penal, agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) Cod penal, tentativă la agresiune sexuală, prevăzută de art. 32 alin. (1) raportat la art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) Cod penal, cu referire la art. 219 alin. (6) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, pe o perioadă 30 de zile, începând cu data de 24.10.2026 şi până la data de 22.11.2026, inclusiv. Potrivit art.230 Cod procedură penală, dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă. Conform art.275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare", se menționează în decizia instanței.

Fiul lui Tudorel Toader, vizat de acuzații grave

Fiul lui Tudorel Toader este cercetat „sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituţiei de învăţământ superior”.

„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, procurorul de caz a dispus măsura reţinerii pentru o durată de 24 de ore faţă de un inculpat, cadru didactic universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi, iar la data de 23 octombrie a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile” a transmis vineri, prin intermediul unui comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcţia didactică şi de poziţia de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze. Propunerea urmează să fie soluţionată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente, având în vedere calitatea de notar a inculpatului, respectiv Curtea de Apel Iaşi. Facem precizarea că dispunerea măsurii reţinerii şi formularea propunerii de arestare preventivă reprezintă etape ale procesului penal, care nu înfrâng principiul prezumţiei de nevinovăţie”, menţionează sursa citată.

Potrivit Ziarul de Iași, în noiembrie 2025, două foste studente l-au acuzat pe Alexandru Toader că le-ar fi făcut propuneri sexuale în contextul promovării examenelor. Una dintre tinere a susținut că ar fi întreținut relații intime cu acesta, inclusiv în biroul său din facultate. În urma dezvăluirilor, polițiștii ieșeni s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă.