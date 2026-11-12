Impozite cu până la 50% mai mici pentru locuitorii comunelor care acceptă să se unească. Planul Guvernului pentru 429 de primării

5 minute de citit Publicat la 16:35 12 Noi 2026 Modificat la 17:06 12 Noi 2026

Guvernul vrea să convingă primăriile să se unească oferind reduceri de impozite. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Românii din localitățile care acceptă să se unească cu alte comune ar putea plăti impozite cu până la 50% mai mici. Este una dintre măsurile pregătite de Guvern pentru a încuraja comasarea voluntară a primăriilor, în cadrul reformei administrativ-teritoriale. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat joi, la Buzău, că vor fi acordate și fonduri pentru investiții în localitățile care aleg această variantă. Sunt vizate, într-o primă etapă, 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori, iar schimbările ar urma să se aplice din 2028.

Ministrul a explicat că autoritățile pregătesc un program prin care să convingă primăriile mici să se unească, în loc să continue să funcționeze separat. Pe lângă banii pentru investiții, și locuitorii ar urma să beneficieze de facilități fiscale, potrivit Agerpres.

„Am vorbit despre reforma administrativă, comasarea voluntară a celor 429 de localităţi cu o populaţie până la 1.500 de locuitori. Gândim un program de investiţii pentru cei care aleg să se comaseze voluntar, cu sprijin şi inclusiv şi pentru cetăţeni, reducerea impozitelor cu până la 50%, pentru cei care aleg să se comaseze”, a declarat Alexandru Stoica.

Anunțul a fost făcut la Consiliul Județean Buzău, în cadrul unei conferințe dedicate pregătirii fondurilor europene pentru perioada 2028-2034 și Programului Regional Sud-Est.

Când ar putea fi reduse impozitele

Potrivit ministrului, programul ar urma să fie pus în consultare publică săptămâna viitoare, pentru zece zile, după care va fi trimis Guvernului. Autoritățile vor ca primăriile interesate să înceapă cât mai repede pregătirile pentru referendumurile locale, iar demersurile să fie inițiate până la 1 martie 2027.

Comasările ar urma să producă efecte din 2028, odată cu noua organizare a administrației locale.

„Noi am început deja primele demersuri, îmi doresc să vin cât mai repede cu acest program de finanţare pentru cei care doresc să facă această comasare voluntară şi dumnealor să iniţieze demersurile pentru referendumurile locale care vor avea loc cât mai curând”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit miercuri seară, la Antena 3 CNN, despre posibilitatea ca statul să reducă unele impozite pentru a încuraja localitățile să se unească. Liderul social-democrat a avansat inclusiv varianta unor reduceri acordate timp de patru-cinci ani.

Ministrul Dezvoltării spune că și comuna în care tatăl său este primar va fi comasată

Alexandru Stoica a dat chiar exemplul comunei sale natale, Pănătău, din județul Buzău, unde primar este tatăl său. Ministrul susține că localitatea nu va putea evita reorganizarea, indiferent dacă aceasta va fi făcută voluntar sau printr-o decizie luată la nivel central.

„La Buzău, o să port o discuţie exactă cu domnii primarii. În acelaşi timp, noi venim cu un program de investiţii, venim cu nişte facilităţi. Comuna Pănătău o să facă parte dintr-o comasare. Că va fi comasare voluntară, că va fi comasare prin asumare, nu va scăpa, dar asta nu este un lucru rău, pentru că oamenii trebuie să înţeleagă că ei rămân cu serviciile publice de calitate. Nu cred că poate să rămână primăria la Pănătău, dar asta nu înseamnă că, dacă se va face o comasare, în punctele respective unde oamenii au fost învăţaţi, nu va rămâne un funcţionar care îi va asculta şi îi va îndruma. Pentru comasarea voluntară, săptămâna viitoare, (programul - n.r.) va fi pus în consultare publică 10 zile şi după aceea se va lua decizia şi va intra la Guvern", a mai precizat Alexandru Stoica.

Ce pregătește PSD: comune comasate, orașe transformate în comune și mai puține județe

Social-democrații vor să reducă numărul primăriilor care nu reușesc să se întrețină din veniturile proprii și să creeze unități administrative mai mari, care să poată atrage mai ușor fonduri europene și să ofere servicii publice mai bune.

Într-o primă etapă sunt vizate cele 429 de localități cu cel mult 1.500 de locuitori. Reforma ar putea merge însă mult mai departe. PSD analizează și situația comunelor cu populații mai mari, precum și a orașelor care nu mai îndeplinesc criteriile demografice pentru a-și păstra statutul.

Potrivit datelor de la recensământul din 2021, 148 de orașe și municipii au mai puțin de 10.000 de locuitori. Printre ele se numără stațiuni cunoscute, precum Sinaia, Predeal, Bușteni, Eforie, Sovata sau Băile Herculane. Unele dintre acestea ar putea deveni comune sau ar putea fi unite cu localități învecinate, însă nu există încă o listă finală.

PSD a propus șase criterii pentru reorganizare, printre care numărul locuitorilor, situația economică a localităților, capacitatea administrațiilor de a se susține financiar, legăturile de transport și accesul oamenilor la servicii publice.

Pe lângă comasarea comunelor și orașelor, este discutată și reducerea numărului de județe. Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD, a avansat un scenariu în care România ar putea rămâne cu 15 județe, față de cele 41 existente în prezent, folosind ca punct de plecare organizarea actuală a Curților de Apel.

Sorin Grindeanu a precizat însă, miercuri seară, la Antena 3 CNN, că această variantă nu a fost încă discutată și aprobată în partid. Liderul PSD a dezvăluit, în schimb, că președinții Consiliilor Județene Ialomița și Călărași l-au sunat pentru a-i spune că vor să unească cele două județe, fără să mai aștepte finalizarea reformei.

Reforma administrativă a stârnit deja revoltă și amenințări cu moțiunea de cenzură

Planurile PSD au provocat deja reacții puternice, inclusiv în rândul unor aleși locali care susțin că reorganizarea ar putea afecta identitatea comunităților.

Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, a amenințat inițial că Maramureșul ar putea organiza un referendum pentru desprinderea de România dacă județul ar fi desființat. Joi, edilul și-a retras declarația, spunând că era „puțin nervos”, dar a insistat că Maramureșul trebuie să își păstreze numele și identitatea.

Mult mai dură a fost reacția UDMR. Csoma Botond a avertizat miercuri că partidul ar putea susține inclusiv o moțiune de cenzură dacă Guvernul își angajează răspunderea pentru reforma administrativă, fără o dezbatere în Parlament. UDMR se opune în special scenariilor care ar duce la dispariția județelor Harghita și Covasna în forma lor actuală.

În ciuda controverselor, conducerea PSD susține că reforma este necesară și că prima etapă ar trebui încheiată înaintea alegerilor locale din 2028. Dragoș Benea a explicat, la Antena 3 CNN, că reorganizarea ar trebui să ajute localitățile mici să fie mai bine pregătite pentru accesarea fondurilor europene din perioada 2028-2034.