Ministrul de Interne le mulțumește susținătorilor AUR și Georgescu pentru că nu au fost violenți: „Au dat o lecție de civilizație”

2 minute de citit Publicat la 19:37 14 Noi 2026 Modificat la 19:37 14 Noi 2026

Ministrul de Interne le mulțumește susținătorilor AUR și Georgescu pentru că nu au fost violenți. Foto: Agerpres

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, le-a mulțumit sâmbătă participanților la manifestația organizată de AUR în București pentru Călin Georgescu, pentru că au protestat pașnic: „Au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”.

„În ciuda îndemnurilor la violență răspândite în mediul online, oamenii au ales să se comporte cu calm și responsabilitate. Manifestația din București s-a încheiat fără incidente care să afecteze siguranța cetățenilor sau ordinea publică”, a scris ministrul de Interne.

Marian Neacșu le-a mulțumit atât celor care au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile, cât și celor care au respectat dreptul acestora de a protesta, chiar dacă nu au participat la manifestație.

„Este un merit pe care îl împărțim cu toții. Cei care au participat la protest și și-au exprimat nemulțumirile în mod pașnic. Cetățenii care, fără să participe, au înțeles și au respectat dreptul celorlalți de a protesta. Colegii din Ministerul Afacerilor Interne, care au fost în teren și și-au îndeplinit misiunea cu profesionalism, echilibru și respect față de oameni”, a transmis acesta.

Ministrul a mulțumit și forțelor de ordine pentru modul în care au gestionat manifestația și a subliniat că își dorește ca oamenii să aibă mai multă încredere în instituție.

„Am spus, de la începutul mandatului, că îmi doresc să consolidăm încrederea oamenilor în Ministerul Afacerilor Interne. Această încredere se câștigă prin ceea ce facem, prin dialog și prin felul în care ne raportăm la fiecare cetățean. Ziua de astăzi ne arată că putem construi împreună această relație”, a adăugat Marian Neacșu.

Acesta a precizat că angajații Ministerului de Interne vor rămâne în teren pentru a se asigura că toți cetățenii pot ajunge în siguranță acasă.

Mii de oameni la mitingul convocat de Simion pentru Călin Georgescu

Mesajul ministrului vine după protestul de sâmbătă la care au participat câteva mii de susținători ai lui Călin Georgescu și ai AUR. Oamenii s-au adunat în zona Parcului Izvor, în apropierea Palatului Parlamentului, deși manifestația nu fusese autorizată de Primăria Capitalei. La protest a participat și liderul AUR, George Simion, care a susținut că nu este vorba despre un miting al partidului său, ci despre unul al românilor.

După manifestația din Parcul Izvor, o parte dintre participanți s-au îndreptat spre Arestul Central al Capitalei, unde este închis Călin Georgescu. Oamenii au scandat mesaje de susținere și au cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Înainte și în timpul protestului, auoritățile avertizase că pe rețelele sociale circulau mesaje care îndemnau la violență și la confruntări cu forțele de ordine. Potrivit MAI, multe dintre acestea proveneau de la conturi false sau create recent, motiv pentru care autoritățile au făcut apel la calm.

Deși nu au fost înregistrate violențe grave, au existat și câteva incidente izolate. Doi participanți au fost legitimați și conduși la autospeciala Jandarmeriei, după ce au adresat injurii forțelor de ordine și au refuzat să respecte indicațiile jandarmilor. De asemenea, o persoană care s-a simțit rău a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD, fără să fie nevoie de transportul la spital.

Autoritățile au impus și restricții de circulație în centrul Capitalei, după ce manifestanții au ocupat mai multe artere din apropierea Parlamentului.