Cine transmite la TV meciul România - Polonia din Liga Națiunilor, pe 14 noiembrie

1 minut de citit Publicat la 08:00 13 Noi 2026 Modificat la 08:00 13 Noi 2026

Suporteri ai echipei naționale în tribune la meci. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României﻿ via Facebook

Drumul României continuă în Nations League, după începutul dezastruos pe care echipa națională l-a avut. Sâmbătă, 14 noiembrie, „Tricolorii” joacă returul cu Polonia, pe Arena Națională din București, după ce au pierdut cu 6-0 prima manșă.

După un început dezastruos în Nations League, unde România nu a strâns niciun punct în Grupa 4 din Liga B, „Tricolorii” joacă returul cu Polonia pe Arena Națională din București, după pauza din noiembrie.

Țara noastră a pierdut, până acum, cu 3-1 în fața Suediei (2-1 în tur, 1-0 în retur), 4-2 în fața Bosniei (tur) și cu 6-0 în fața Poloniei (tur). Astfel, „Tricolorii” sunt pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte.

Antena 1 transmite România - Polonia, de la 21:45, pe 14 noiembrie

Ultimul meci de acasă al României de anul acesta va fi transmis, în direct, pe Antena 1. Partida începe la ora 21:45 și se joacă pe Arena Națională.

Arena Națională din București are o capacitate de 55.634 și a fost gazda mai multor meciuri importante, precum FCSB - Manchester United, în Europa League, anul trecut.

Urmează Bosnia - România în Nations League

Următorul meci al „Tricolorilor” este returul cu Bosnia și Herțegovina, care se va juca pe 17 noiembrie, pe stadionul din Zenica.

Naţionala Spaniei, campioana europeană și mondială, și-a consolidat poziția de lider al clasamentului Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), după fereastra internațională din septembrie-octombrie, în timp ce România a coborât pe locul 58, cea mai slabă poziţie din istorie.

România, după patru eșecuri în tot atâtea meciuri din Liga Națiunilor, 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina, 0-6 cu Polonia și 0-1 cu Suedia, a coborât șase locuri față de luna iulie și se află acum pe 58, cea mai slabă clasare a sa din istorie. Cel mai slab loc ocupat până acum de România în ierarhia FIFA era 57, din 5 septembrie 2012.

Ne clasăm mai prost decât Mali (48) şi RD Congo (40).