Șoferii STB ar fi furat motorină de 6 milioane de euro, acuză Borza. De luni, foile de parcurs nu se mai completează din pix

Șoferi STB, acuzați că au furat motorină din autobuzele staţionate noaptea în Autobaza Ferentari. FOTO: tpbi.ro

Administratorul judiciar Remus Borza a estimat că furtul de motorină generează o pagubă de 6 milioane de euro la nivelul Societăţii de Transport Bucureşti (STB) şi a anunţat că de acum înainte foile de parcurs vor fi generate electronic, pentru a preveni acest fenomen.

"Avem vreo cinci aplicaţii care monitorizează simultan consumul de carburant şi care spun că într-un an consumul mediu este de 23.000 de tone de motorină. Pe foile de parcurs adunate: 26.000 de tone. Rezultă o diferenţă de 3.000 de tone. Înmulţit cu doi euro litrul, rezultă o pagubă de 6 milioane de euro. Cam aici e dimensiunea furtului de motorină în STB. (...) De luni, va fi operaţională, pe toată flota, foaia de parcurs electronică generată automat, în timp real, de către un soft", a declarat Borza în cadrul unei conferinţe de presă susţinute, vineri, la sediul Primăriei Capitalei.

Potrivit acestuia, STB a achiziţionat 55 de softuri şi aplicaţii, în valoare de peste 40 de milioane de euro, dar numai jumătate dintre acestea sunt operabile.

"Restul au fost achiziţionate ca să trăiască nişte firme prietene şi nişte domni directori de la STB. Foile de parcurs se scriu cu mâna, de către conducătorii auto. Foaia de parcurs e un fel de jurnal de bord, care arată: când intri în cursă, când ajungi la cap de linie, câte curse ai într-o zi, numărul de kilometri, eventuale alarme de la instrumentarul de bord. Pe foile acestea manuale, am avut o diferenţă medie anuală de vreo 5 milioane de kilometri în plus, faţă de kilometrajul contorizat de instrumentarul de bord. Adică instrumentarul de bord spune că într-un an realizăm în medie 50 de milioane de kilometri. De pe foile de parcurs, adunate, sunt 55 de milioane. De ce oare? Ca să putem justifica ulterior diferenţa pe combustibil", a spus el.

„STB este campion la boli profesionale"

Borza a adăugat că unii şoferi şi vatmani "au abuzat de zilele de concediu medical, fără să aibă nimic". O parte dintre aceştia au primit preavize de concediere. Totodată, STB este "campion la boli profesionale", reprezentând aproximativ 90% din totalul dosarelor de boli profesionale emise în Capitală.

"Anul trecut am avut 176.000 de zile de concediu medical. Înseamnă 484 de ani de boli închipuite, pe lângă cele 321.000 de zile de concediu de odihnă. (...) Un şofer stă în concediu de odihnă două luni şi alte două luni stă în concediu medical. Pentru noi e o gaură de 55 de milioane de lei", a mai spus el.

Administratorul judiciar susţine că, în timpul concediilor medicale, unii şoferi lucrează pe autocare ale unor agenţii de turism. Potrivit acestuia, există şi urme ale acestor activităţi, deoarece unii şoferi s-ar fi lăudat pe WhatsApp cu sumele câştigate şi au trimis poze.

"Şi ca să vedeţi că nimic nu e întâmplător, se îmbolnăvesc toţi luni. Niciunul sâmbătă şi duminică. În weekend 1,8% avem îmbolnăvirile. Dar când începe săptămâna de muncă, ne ia cu nişte frisoane şi cu nişte friguri... pentru că o să vedeţi că toţi răcesc în iulie şi august. E o vorbă, doar ăia deştepţi răcesc vara. Ai noştri sunt deştepţi de bubuie. În iulie şi august răcesc toţi. De ce? Ca a doua zi să se ducă, pe autocare, la nişte agenţii de turism, cărora le-au căzut şi nişte avioane, că au avut o aterizare forţată, să ducă turişti la bulgari, la albanezi, la turci, la greci. Deci, lucrează în paralel. Ei nu înţeleg, dar în curând o să bubuie un dosar penal de proporţii, pentru că atâta vreme cât eşti în concediu medical, nu poţi presta o activitate nici la propriul angajator şi cu atât mai puţin la altul", a punctat Remus Borza.

Totodată, administratorul judiciar intenţionează să denunţe contractul cu firma de pază, invocând preţul ridicat şi faptul că nu a fost prevenit furtul de combustibil.

"Avem mai mulţi conducători auto certaţi cu legea. Cercetaţi penal, cu măsuri preventive, pentru furt de combustibil. Pe 5 mai au descins poliţia, mascaţii. 20 de conducători auto, inclusiv doi paznici - pentru că noi plătim 2,7 milioane de lei la o firmă de pază, ca oamenii lor să ţină de şase la hoţii noştri. Sigur că o să îi denunţ contractul şi firmei de pază, luni, pentru că am ajuns la un preţ aberant de 40 lei ora/agent, câtă vreme toată piaţa e la 31-32 de lei ora/agent", a susţinut el.

Borza a menţionat şi faptul că, în urmă cu două săptămâni, la autobaza Ferentari au fost prinşi în flagrant alţi zece şoferi STB.