Discuții despre scumpirea biletelor STB. Ce spune Ciprian Ciucu despre un tarif de 5 lei și despre programul de noapte al autobuzelor

1 minut de citit Publicat la 13:46 13 Noi 2026 Modificat la 13:46 13 Noi 2026

Tramvaiul 41. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că va fi de acord cu o creștere a tarifului STB, doar după ce va începe o restructurare semnificativă a societății. El a mai adăugat că STB ar putea reduce numărul curselor de noapte, potrivit Agerpres.

Precizările au fost făcute într-o conferință de presă, la sediul municipalității, după ce reprezentantul consorțiului de administratori judiciari, Remus Borza, a susținut că ar fi necesară o majorare a prețului biletului, în contextul scumpirilor din energie. El a menționat că la Cluj-Napoca prețul unui titlu de călătorie este de 7 lei.

Potrivit lui Borza, tariful de 5 lei ar fi „mai mult decât rezonabil”.

Ciprian Ciucu a mai anunțat că ar putea fi redusă și frecvența curselor de noapte ale STB. Decizia va aparține Consiliului General al Capitalei, a precizat primarul, care a atras atenția că numărul ridicat al acestor curse generează cheltuieli salariale „foarte mari”.

Reprezentantul consorțiului de administratori judiciar a explicat că numai 9.000 de persoane plătesc lunar călătoriile de noapte, iar veniturile obținute de STB din acestea sunt de 5.000 de euro pe lună.

De altfel, în urmă cu două zile, Societatea de Transport Bucureşti (STB) a emis 796 de preavize de concediere şi va desfiinţa alte 919 posturi vacante, în cadrul unui proces de reorganizare, în condiţiile în care compania înregistrează datorii de peste 3 miliarde de lei.

La final, numărul de posturi care vor rămâne în STB, după reorganizare, va fi de 8.428, a anunţat Remus Borza, reprezentantul consorţiului de administratori judiciari ai companiei.

De asemenea, la mijlocul lunii iulie, Ciprian Ciucu declara că STB are datorii de peste 1,6 miliarde de lei şi considera că societatea de transport se află „într-o stare de insolvenţă nedeclarată”.