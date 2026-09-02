SUA și China intră într-o nouă cursă a înarmării și investesc masiv în sateliți și arme pentru un posibil război în spațiu

Deși Statele Unite rămân principala putere spațială a lumii, China își extinde rapid atât numărul de sateliți pe care îi operează, cât și complexitatea misiunilor sale. Foto: Getty Images

SUA și China se pregătesc pentru posibilitatea ca un conflict să se extindă de pe Pământ în spațiu. Ambele țări, și aliații lor, investesc masiv în tehnologii de ultimă generație - sateliți, nave spațiale, capacități de bruiaj și arme electromagnetice - care ar putea fi folosite în eventualitatea unui război spațial. Deocamdată, SUA rămân principala putere spațială a lumii, dar China recuperează rapid, iar amenințarea reprezentată de Beijing este una „substanțială”, potrivit experților militari citați de Reuters.

Exercițiile militare nu mai au loc doar pe Pământ. În iunie, analiștii militari americani au monitorizat cum o navă spațială chineză fără echipaj a lansat, în secret, un mic satelit la sute de kilometri deasupra Terrei, într-o regiune orbitală aglomerată de sateliți comerciali și militari.

Obiectul a survolat apoi în jurul altui satelit chinezesc înainte de a se întoarce la nava spațială, potrivit companiei americane de monitorizare spațială LeoLabs. Se știu puține lucruri despre satelit sau despre misiune.

Totuși, ceea ce se știe este că și armata SUA are o navă spațială similară celei chineze, care funcționează tot fără echipaj.

Ambele programe reflectă evoluția rapidă a operațiunilor militare în spațiu, într-un moment în care Beijingul și Washingtonul se pregătesc pentru posibilitatea ca un conflict de pe Pământ să se extindă în spațiu.

Oameni de știință chinezi cu legături cu armata dezvoltă tehnologii variate, de la sateliți proiectați să urmărească și chiar să captureze alte nave spațiale până la sisteme care le-ar putea prelungi rezervele de combustibil în timpul unor astfel de operațiuni, potrivit unei analize Reuters a documentelor privind cereri de brevete, a anunțurilor de achiziții și a lucrărilor academice.

De asemenea, Statele Unite și Marea Britanie au desfășurat prima lor operațiune militară comună în spațiu în apropierea traiectoriei unui presupus satelit chinez de spionaj, potrivit datelor comerciale de monitorizare spațială.

„Chinezii dezvoltă într-un ritm rapid capacități”, inclusiv arme terestre și spațiale concepute pentru a perturba sau distruge ținte, a declarat în iulie generalul Chance Saltzman, șeful Operațiunilor Spațiale ale Forțelor Spațiale ale SUA. Amenințarea reprezentată de China este „substanțială”, a adăugat Saltzman.

Sateliții au devenit indispensabili războiului modern, așa cum au demonstrat conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu. Timp de decenii, sateliții au furnizat forțelor armate de pe Pământ servicii de comunicații, navigație și informații și, odată plasați pe orbită, au rămas de regulă pe traiectorii fixe.

Totuși, din ce în ce mai mult, armatele încep să îi considere arme în sine, capabile să „orbească” cu laser un alt satelit, să îl bruieze sau chiar să captureze nave spațiale inamice.

O eventuală perturbare a capacităților spațiale ale SUA „ar paraliza enorma noastră forță militară de pe Pământ”. Totul ar fi afectat - de la supraveghere la apărarea antirachetă -,a declarat Everett Dolman, fost profesor la Air War College al Forțelor Aeriene ale SUA.

Exerciții militare în spațiu

Competiția tot mai intensă are loc într-un moment în care orbita Pământului este tot mai aglomerată. SpaceX are aproximativ 11.000 de sateliți Starlink în orbită și plănuiește o constelație de centre de date spațiale mai mari, bazate pe inteligență artificială.

China construiește rețele rivale, în timp ce programul Golden Dome de apărare antirachetă al președintelui american Donald Trump prevede interceptori amplasați în spațiu.

SUA își rafinează și capacitățile care s-ar putea dovedi importante într-un viitor conflict. În cadrul operațiunii comune americano-britanice din septembrie anul trecut, forțele spațiale americane de la o bază din Colorado au dirijat un satelit militar american să se apropie de unul britanic, în timp ce satelitul chinez Shiyan 12-01 a trecut la aproximativ 83 de kilometri sub ei, potrivit companiei de informații spațiale Slingshot Aerospace. La acea altitudine, specialiștii consideră că distanța este una relativ mică.

Trei experți în domeniul spațial cu experiență militară au declarat pentru Reuters că operațiunea a părut menită să transmită un semnal Beijingului.

Printre aceștia se numără și specialiști de la firma de monitorizare spațială COMSPOC. Andrew Turner, fost ofițer superior al forțelor aeriene britanice și în prezent consultant în domeniul spațial, a declarat că a fost „aproape sigur un semnal strategic către China”, menit să demonstreze unitatea și capacitățile aliaților și să avertizeze împotriva oricărei intervenții asupra satelitului britanic.

SUA și Marea Britanie au anunțat public operațiunea, prima cunoscută între doi membri ai alianței de informații „Five Eyes”, dar nu au dezvăluit apropierea acesteia de o navă spațială chineză.

O mare parte din ceea ce se întâmplă în spațiu rămâne clasificat. Comandamentul Spațial al SUA a declarat pentru Reuters că misiunea a demonstrat capacitatea de a colabora cu aliații în spațiu. Ministerul britanic al Apărării a afirmat că spațiul devine tot mai important pentru operațiunile militare și că Regatul Unit și partenerii săi desfășurau operațiuni orbitale avansate pentru a-și proteja interesele naționale și militare. Niciuna dintre părți nu a comentat apropierea operațiunii de satelitul chinez.

Viitorul șef al Operațiunilor Spațiale ale Forțelor Spațiale ale SUA, general-locotenentul Douglas Schiess, a fost implicat în operațiune comună a celor doi aliați. Într-un interviu acordat la scurt timp după aceea, el a spus că operarea în apropierea unei alte nave spațiale poate ajuta la verificarea funcționării corespunzătoare a unui satelit aliat sau la stabilirea faptului că un adversar „face ceva ce nu ar trebui să facă”.

El a refuzat să spună la momentul respectiv dacă în apropiere se afla un satelit al unei alte țări.

Marea Britanie a dezvăluit recent că misiunea a fost desfășurată în paralel cu o desfășurare navală în regiunea Indo-Pacificului. Folosirea spațiului nu doar pentru a sprijini operațiunile militare de pe Pământ, ci și pentru a le influența rezultatul este „foarte, foarte importantă”, a declarat în aprilie, la o conferință, generalul-maior Paul Tedman, pe atunci șeful Comandamentului Spațial al Regatului Unit. Între timp, acesta s-a retras din armată.

De cealaltă parte, ministrul de Externe al Chinei a declarat că nu este la curent cu detaliile specifice ale operațiunii SUA-Marea Britanie.

În general, a spus el, Beijingul se opune militarizării spațiului și susține utilizarea pașnică a acestuia. Ministerul a acuzat în același timp Washingtonul că alimentează o cursă a înarmărilor prin inițiative precum sistemul de apărare antirachetă Golden Dome și posibile arme bazate în spațiu.

Atunci când a fost întrebat despre Shiyan 12-01 și despre nava spațială chineză, ministerul a declarat că nu are informații. Agenția de stat Xinhua a relatat că satelitul Shiyan 12-01 desfășoară studii asupra mediului spațial, iar nava spațială este un vehicul experimental care sprijină utilizarea pașnică a spațiului. Forțele Spațiale ale SUA afirmă că propria lor navă spațială desfășoară o gamă largă de teste și experimente.

Noi arme spațiale

Șeful Comandamentului Spațial al SUA, generalul Stephen Whiting, a atras atenția în repetate rânduri importanța spațiului pentru războiul modern, avertizând că adversarii dezvoltă capabilități pentru a împiedica accesul Statelor Unite la sisteme esențiale și pentru a-i reduce eficiența militară. El a spus că adversarii ar încerca probabil să vizeze activele spațiale americane încă de la începutul unui conflict.

Pentru a contracara astfel de amenințări, SUA trebuie să adopte o poziție mai activă de luptă în spațiu, a spus Whiting. Aceasta înseamnă nu doar protejarea sistemelor americane, ci și pregătirea pentru a amenința sau lovi active ostile, dacă este necesar. El a cerut dezvoltarea unor interceptori orbitali și a altor arme.

„Trebuie să fim bine pregătiți pentru un conflict în spațiu. Iar dacă descurajarea eșuează, vom lupta și vom câștiga”, a declarat el la o conferință în aprilie.

Oficialii occidentali avertizează asupra unei game largi de amenințări, inclusiv lasere amplasate la sol, sisteme de bruiaj electronic, atacuri cibernetice și rachete antisatelit. â

Pe orbită, Statele Unite, China și Rusia operează toate sateliți manevrabili, capabili să se apropie și să inspecteze alte nave spațiale.

Astfel de sisteme ar putea fi adaptate pentru a transporta arme, inclusiv lasere sau proiectile. Oficialii occidentali afirmă că Beijingul și Moscova au demonstrat tehnologii care ar putea fi folosite pentru a amenința sateliții americani și ai aliaților.

SUA au acuzat, de asemenea, Rusia că dezvoltă o capabilitate antisatelit care implică un satelit conceput pentru a transporta o armă nucleară. Moscova a negat că dezvoltă o armă nucleară antisatelit bazată în spațiu.

Tedman a declarat într-un interviu acordat toamna trecută că armatele consideră acum sateliții „sisteme de armament” care trebuie să poată manevra și lupta. Occidentul „lucrează intens pentru a-și păstra avantajul strategic în spațiu”, a spus el.

Unii specialiști subliniază că perturbarea sateliților rămâne mai ușor de realizat de la sol decât prin atacuri ale unor nave spațiale asupra altor nave spațiale. Într-o dezvăluire rară despre propriile sale capabilități, Forțele Spațiale ale SUA au anunțat în iunie că au introdus o armă electromagnetică amplasată la sol, produsă de L3Harris Technologies, concepută pentru a dezactiva sau perturba sateliții adversarilor.

Sateliții chinezi, capabili de „lupte aeriene”

Deși Statele Unite rămân principala putere spațială a lumii, China își extinde rapid atât numărul de sateliți pe care îi operează, cât și complexitatea misiunilor sale. Sateliții chinezi au demonstrat ceea ce oficialii americani descriu drept „lupte aeriene” pe orbită, care presupun deplasarea sincronizată a mai multor sateliți în apropiere unii de alții. Navele spațiale chineze au demonstrat, de asemenea, capacitatea de a captura un satelit scos din funcțiune și de a-l muta pe o altă orbită.

Anul trecut, China a efectuat ceea ce probabil a fost o încercare de realimentare pe orbită, potrivit unui oficial al Forțelor Spațiale ale SUA. Realimentarea ar reprezenta un progres major, deoarece sateliții sunt în mod normal limitați de cantitatea de combustibil cu care sunt lansați. Capacitatea de a-și reface rezervele de combustibil ar putea determina dacă o navă spațială rămâne vânător sau devine pradă.

Instituțiile chineze continuă să dezvolte noi capabilități. Documentele privind brevetele arată că producătorul unora dintre cele mai avansate avioane militare chineze a achiziționat o tehnologie care permite sateliților să calculeze autonom manevre eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil în timp ce urmăresc o altă navă spațială.

Între timp, un anunț privind transferul de tehnologie, publicat de Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării, descria un sistem matur capabil să gestioneze simultan sute de sateliți, atât în scopuri defensive, cât și operaționale.

Cercetători de la o altă universitate chineză importantă, cu legături strânse cu armata, dezvoltă de asemenea sateliți de urmărire, inclusiv concepte care implică mai multe nave spațiale ce folosesc plase pentru a captura ținte, potrivit documentelor privind brevetele.

Instituțiile și Armata Populară de Eliberare nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Capabilitățile orbitale, precum realimentarea și capturarea unui alt satelit, ar putea avea și utilizări non-militare. Cotidianul oficial al armatei chineze, PLA Daily, a scris într-un editorial din 2022 că controlul spațiului este esențial pentru protejarea securității naționale, obținerea inițiativei strategice și obținerea victoriei în război.