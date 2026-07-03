Locomotivele Electroputere renasc: Investiția prin PNRR aduce 19 locomotive modernizate în flota CFR Călători

19 locomotive Electroputere au fost modernizate prin PNRR şi sunt în flota CFR Călători. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN

CFR Călători are în flota sa 19 locomotive noi, pregătite să pornească pe şine. Este vorba despre vechi locomotive produse la Electroputere Craiova, care, acum, complet modernizate și transformate în trenuri mai eficiente, mai fiabile și mai sigure pentru pasageri. Fiecare dintre ele poartă numele unei personalități marcante a culturii și istoriei românești. Ultimele două locomotive, de exemplu, se numesc "Ecaterina Teodoroiu" şi "Hariclea Darclée". Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost finalizat, odată cu livrarea ultimei locomotive din contract.

Cu aproape 3 milioane de kilometri la activ, locomotivele Electroputere Craiova păreau să-și fi încheiat misiunea. Însă, datorită modernizării realizate de Softronic și finanțate integral prin PNRR, acestea au fost complet transformate, ajungând la un nivel ridicat de performanță, eficiență și fiabilitate. Practic, locomotivele emblematice ale căilor ferate românești au fost readuse la viață și pregătite să răspundă cerințelor transportului feroviar actual.

"Aceste locomotive, 19, care au fost livrate către CFR Călători, au parcurs împreună aproximativ 2 milioane, mai exact: 2.923.000 km, ceea ce a dovedit eficiența și fiabilitatea lor. Modernizarea a presupus că s-a păstrat o secțiune din șasiul metalic al vechii locomotive, după care s-a reconstruit totul pe acea secțiune din șasiul metalic al locomotivei", a declarat Sebastian Ghiţă, director comercial Softronic, pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, oficialul a mai adăugat: "95% este totul nou pe locomotivă".

Întrebat de Adrian Ursu, moderatorul emisiunii "România Inteligentă", dacă se vor continua şi proiectele externe, Sebastian Ghiţă a spus că Softronic Craiova, singurul producător de locomotive electrice din sud-estul Europei, se află în discuţii cu unele ţări balcanice. Printre cele enumerate de Sebastian Ghiţă se numără Serbia, Muntenegru şi Macedonia de Nord

"Suntem în discuții în continuare cu companiile din țările nordice ca să continuăm și să le luăm colaborarea cu ei. Ne bazăm pe ţările balcanice în care să certificăm această locomotivă și pe care să o oferim către potențial clienți. Aici vorbim de Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia".