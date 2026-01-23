Tânărul britanic dispărut acum 2 luni în Bucegi încă nu a fost găsit. Familia spune că acum „acceptă că l-a pierdut”

George Smyth a dispărut pe 23 noiembrie în Munții Bucegi Sursa foto: Salvamont Brașov

Familia unui tânăr britanic care a dispărut în timp ce făcea drumeții în munții Bucegi a declarat că situația este „crudă dincolo de orice imaginație”, dar că acum trebuie să accepte faptul că l-au pierdut.

George Smyth, student la Universitatea din Bristol, originar din Newport, Shropshire, este dat dispărut în Munții Bucegi din 23 noiembrie, potrivit salvamontiștilor din Brașov.

Familia lui Smyth a transmis acum un comunicat prin intermediul clubului de rugby la care juca acesta, în care își exprimă „durerea și tristețea imense că nu îl mai putem vedea, nu mai putem vorbi cu el și nu îl mai putem ține în brațe”, potrivit BBC.

› Vezi galeria foto ‹

„Când munții care l-au luat vor fi pregătiți să îi dea drumul, George va fi găsit, iar noi îl vom aduce acasă pentru a ne lua rămas-bun”, au spus ei.

Echipa de salvare montană a precizat că operațiunile de căutare au fost suspendate temporar din cauza „riscului ridicat și persistent de avalanșă din zonă”.

Smyth a plecat din Poiana Brașov, contactând salvatorii din zona Țigănești. Familia sa a declarat că nu le spusese că intenționa să facă această excursie.

Sebastian Marinescu, din cadrul serviciului de salvare montană din zonă, a declarat anterior pentru BBC că tânărul de 18 ani „era dezorientat, epuizat fizic și prezenta deja semne de hipotermie” atunci când a fost primit apelul de urgență.

„Risc persistent de avalanșă”

Marinescu a descris locația lui Smyth ca fiind „o zonă montană foarte izolată și greu accesibilă”, iar condițiile meteo ca fiind „extrem de severe, cu vânt puternic, ninsori abundente și ceață densă”.

Căutările lui Smyth au fost îngreunate în mod repetat de condițiile meteo severe, inclusiv de riscul de avalanșă.

Echipa a precizat că zăpada din zonă face intervențiile nesigure și „imposibile din punct de vedere operațional” în acest moment și că va fi nevoie să se aștepte „până când stratul de zăpadă se stabilizează și condițiile permit un acces în siguranță”.

Familia lui Smyth a transmis un mesaj prin Newport Salop RUFC, în care a rugat oamenii să îi ajute să îi comemoreze viața, împărtășind propriile gânduri și amintiri despre tânărul de 18 ani.

Aceștia au spus că au găsit un mare confort în a-și aminti, alături de familie și prieteni, de aventurile pe care le-au trăit împreună cu el.

„Bun și altruist”

În mesajul lor, au spus: „Tuturor celor care au fost afectați de pierderea bruscă a lui George, le suntem profund îndatorați pentru durerea pe care o împărtășim cu toții.

Vă mulțumim pentru sprijinul vostru, care ne-a fost de un ajutor enorm în această perioadă disperată.

Suntem profund mișcați de dragostea voastră pentru George, care reflectă perfect ce a însemnat el pentru noi toți”.

Descriindu-l, au adăugat: „George a fost o persoană extraordinar de bună și altruistă, extrem de loială prietenilor săi și plină de energie și entuziasm pentru tot ceea ce făcea.

Nu vom uita niciodată caracterul unic al lui George. A adus atât de mult în viețile noastre și a avut un impact asupra lumii, în cei 18 ani ai săi, mai mare decât reușesc mulți oameni într-o viață mult mai lungă”.

Într-un comunicat, serviciul de salvare montană a declarat: „Deși echipele noastre sunt intens implicate în operațiuni de salvare aflate în desfășurare, în special în zona de schi, o unitate dedicată de salvatori montani special instruiți rămâne în stare de alertă și pe deplin pregătită să intervină imediat în cazul apariției unor informații noi sau indicii relevante”.