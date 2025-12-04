Răsturnare de situație în cazul tânărului britanic dispărut în Bucegi. Salvamont Brașov: Nu există date că mergea spre Castelul Bran

Salvamontiștii au reluat căutările joi, 4 decembrie 2025, pentru a-l găsi pe George Smyth, dispărut pe 23 noiembrie în Munții Bucegi. Sursa foto: Salvamont Brașov

Operaţiunile de căutare a turistului britanic dispărut în urmă cu aproape două săptămâni în Munţii Bucegi continuă, deşi condiţiile meteo au fost dificile în ultimele zile, a anunţat, joi, Salvamont Braşov, reprezentanţii acestuia precizând că, în pofida informaţiilor apărute în mediul online, nu există date care să confirme că tânărul se deplasa spre Castelul Bran.

„Contrar unor informaţii vehiculate în mediul online, până în acest moment nu există date care să indice că persoana dispărută ar fi intenţionat să se deplaseze către Castelul Bran. De asemenea, având în vedere că victima a raportat senzaţie de frig şi posibila instalare a hipotermiei, salvatorii montani i-au recomandat să îşi continue deplasarea pe traseul turistic pe care se afla, întrucât, conform coordonatelor GPS, se afla în direcţia corectă către Cabana Mălăieşti.

Recomandarea a avut în vedere atât reducerea timpului până la întâlnirea cu echipele de intervenţie, cât şi menţinerea unei mişcări moderate, esenţiale pentru producerea de căldură şi întârzierea instalării hipotermiei severe”, a transmis, joi, Salvamont Braşov pe pagina de Facebook.

George tocmai împlinise 18 ani și a plecat singur pe munte: „Se încearcă reconstituirea traseului”

George Smyth, tânărul britanic în vârstă de 18 ani, este căutat, joi, de o echipă formată din 17 salvatori montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, care au urcat pe munte încă de miercuri seara pentru a putea relua cât mai devreme căutările în zona Valea Ţigăneşti.

Conform postării citate, activitatea acestora este îngreunată de stratul de zăpadă proaspătă.

„În paralel, împreună cu familia, se încearcă reconstituirea cât mai exactă a traseului parcurs de George. Deşi condiţiile meteo au fost dificile în ultimele zile, salvatorii au decis să depună un nou efort pentru a continua operaţiunile de căutare”, a informat Salvamont Braşov.

Tânărul a sunat la 112 pe 23 noiembrie, apoi a dispărut

Căutările tânărului - despre care, iniţial s-a spus că ar fi plecat din Poiana Braşov spre Castelul Bran - au început pe 23 noiembrie, după ce acesta sunase la 112 şi ceruse ajutor, spunând că este epuizat, îngheţat şi dezorientat.

În căutările lor, salvatorii montani au folosit drone şi câini specializaţi, iar în premieră, în sprijinul lor, MAI a trimis şi un elicopter Black Hawk.

Potrivit familiei - care a ajuns în România în urmă cu câteva zile -, George ar fi plecat singur în călătoria din România pentru a marca împlinirea vârstei de 18 ani şi, potrivit informaţiilor vehiculate până în prezent, ar fi avut ca destinaţie Castelul Bran, unde voia să se deplaseze pe un traseu turistic ce pleacă din Poiana Braşov.

La sosirea la locul din care tânărul ceruse ajutor, salvatorii montani au găsit rucsacul acestuia pe care, cel mai probabil, îl abandonase pentru că era greu.

„Rucsacul avea destul de mult echipament în el: sac de dormit, un cort. Colegii mei au găsit inclusiv hrană de jur împrejur. Deci nu înţelegem ce s-a întâmplat şi unde ar fi putut să se ducă”, declara, în urmă cu câteva zile, Sebastian Marinescu de la Salvamont Braşov.