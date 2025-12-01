Căutări intense în Bucegi pentru un tânăr britanic dispărut de 8 zile. Plecase singur pe munte spre „casa lui Dracula”

2 minute de citit Publicat la 16:44 01 Dec 2025 Modificat la 16:44 01 Dec 2025

George Smyth, de 18 ani, a plecat din Brașov într-o drumeție spre Castelul Bran și a dispărut în munți FOTO: Salvamont Brașov

În munții Bucegi este în desfășurare o amplă operațiune de salvare a unui adolescent britanic care a dispărut în urmă cu 8 zile, în drum spre „castelul lui Dracula”, așa cum le-a spus părinților. În operațiune a fost implicat în premieră chiar și un elicopter Black Hawk, care a dus salvamontişti şi jandarmi montani într-o zonă greu accesibilă. Între timp, mama lui a sosit în România și participă la căutări.

În urmă cu 8 zile, George Smyth, de 18 ani, a plecat din Brașov într-o drumeție spre satul Bran, ca să viziteze „casa lui Dracula”, potrivit presei britanice.

› Vezi galeria foto ‹

După ce a ajuns în zona lacului Țigănești, o zonă împădurită, în care munții sunt acoperiți de zăpadă, el și-a folosit ultima urmă de semnal pentru a suna la serviciile de urgență și a spune că suferă de epuizare și hipotermie.

Acest lucru s-a întâmplat pe data de 23 noiembrie și de atunci nu se mai știe nimic despre George Smyth.

Mama lui, Jo Smyth, a ajuns în România după ce a fost alertată de autoritățile române.

„A plecat de la universitatea lui din Regatul Unit duminică, fără să ne spună, ca să meargă singur în drumeție. Telefonul lui a avut ultimul semnal într-o zonă montană izolată. Am zburat imediat în România și încercăm să sprijinim echipele de căutare cât de mult putem”, a declarat mama tânărului pentru presa britanică.

Autoritățile au distribuit o fotografie cu George și au spus că acesta purta geaca din imagine în ziua dispariției.

Operațiunile zilnice de căutare au fost întrerupte frecvent din cauza vremii potrivnice de pe munte, a căderilor mari de zăpadă și a viscolului, așa cum se precizează pe pagina de Facebook a Salvamont Brașov.

Duminică, 23 noiembrie, seara, când adolescentul a cerut ajutor, a fost efectuată o căutare pe timpul nopții, continuată până dimineață, fără succes.

Căutările au fost reluate în zilele următoare, echipele parcurgând traseele montane pe jos și folosind tot echipamentul disponibil, inclusiv drone cu termoviziune.

Ulterior, salvatorii au găsit un rucsac cu echipament în zona din care George a făcut apelul la 112, însă el nu era în zonă.

Luna noiembrie și începutul lunii decembrie aduc în mod obișnuit schimbări rapide ale vremii în zona respectivă, iar hipotermia se poate instala în câteva minute dacă un drumeț nu este protejat sau este epuizat.

Poiana Brașov și Bran, punctele de plecare și sosire planificate de George, sunt conectate prin trasee lungi și împădurite care urcă abrupt spre zone alpine înalte, care devin deosebit de periculoase în perioadele de frig intens.

Salvatorii au subliniat că, în ciuda eforturilor lor continue încă de duminică și a folosirii întregii tehnologii disponibile, nu au fost găsite indicii suplimentare care să îi poată conduce la locul unde se află George.

Într-o premieră pentru operațiunile locale de salvare, Salvamont Brașov a trimis chiar și un elicopter Black Hawk pentru a transporta rapid echipele de intervenție în cele mai greu accesibile părți ale masivului.