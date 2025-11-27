Pentru prima dată, un elicopter Black Hawk intervine într-o operațiune de salvare montană: Un tânăr e dispărut de 4 zile în Bucegi

27 Noi 2025

Prima misiune de salvare montană a elicopterului Black Hawk. Foto: DSU

Un elicopter Black Hawk a fost utilizat, în premieră, pentru a transporta salvamontişti şi jandarmi montani într-o zonă greu accesibilă din Munţii Bucegi, unde este căutat un tânăr dispărut duminică în zona Ţigăneşti.

"De la primirea apelului duminică seară, zeci de salvamontişti au căutat continuu, iar lor s-au alăturat şi salvatori montani voluntari şi jandarmi montani. Astăzi este a patra zi de căutări, iar echipele au beneficiat şi de suportul unui elicopter SMURD care a survolat zona, precum şi de prezenţa unei echipe canine de căutare", informează joi un comunicat al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Echipele au verificat zona cu dispozitivul RECCO şi cu drona dotată cu cameră de termoviziune. Eforturile sunt îngreunate de condiţiile meteorologice, caracteristicile zonei şi riscul ridicat de producere a unei avalanşe.

Potrivit DSU, echipele au sondat în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă este extrem de instabil, fiind prezente acumulări mari şi zone extinse cu plăci de zăpadă instabilă.

"În ciuda acestor provocări, toate eforturile umane şi tehnice sunt depuse pentru găsirea cât mai rapidă a persoanei dispărute. Vă rugăm să evitaţi deplasările în zonele montane marcate ca fiind riscante", precizează sursa citată.