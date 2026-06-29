O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu. Stagiul va fi unul "foarte scurt"

Serbia va reintroduce serviciul militar obligatoriu începând din luna martie a anului viitor. FOTO: Getty Images

Serbia va reintroduce serviciul militar obligatoriu începând din luna martie a anului viitor, a anunțat sâmbătă, președintele Aleksandar Vucic, scrie Kyiv Post. Liderul sârb a precizat că stagiul va fi unul "foarte scurt" și se va aplica bărbaților cu vârsta sub 30 de ani.

Declarația a fost făcută la baza aeriană Batajnica, aflată în apropiere de Belgrad. Vucic a explicat că, înainte ca serviciul militar obligatoriu să fie reluat oficial, trebuie finalizate mai multe proceduri administrative și logistice.

Potrivit informațiilor prezentate, perioada de instruire ar urma să dureze 75 de zile. Măsura marchează o schimbare importantă pentru Serbia, care renunțase la recrutarea obligatorie în urmă cu mai bine de un deceniu.

Serbia a trecut oficial la o armată profesionistă la 1 ianuarie 2011, atunci când a intrat în vigoare decizia Parlamentului de suspendare a serviciului militar obligatoriu. De atunci, armata sârbă s-a bazat exclusiv pe voluntari și militari de carieră.

Anunțul lui Vuicic a fost făcut în timpul unei ample prezentări de tehnică militară. La eveniment au fost expuse avioane și elicoptere ale Forțelor Aeriene Sârbe, sisteme de rachete, bombe ghidate și alte echipamente militare de proveniență chineză, americană și rusă.

O tendință tot mai vizibilă în Europa

Decizia Serbiei vine într-un context mai larg, în care mai multe state europene își reevaluează strategiile de apărare și nevoile de personal militar. Schimbarea este alimentată de instabilitatea geopolitică, în special după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus crearea unei noi distincții de stat, "Ordinul Europei", care ar urma să recompenseze contribuțiile importante la integrarea europeană a Ucrainei și la securitatea continentului.

Germania analizează, la rândul ei, posibilitatea de a reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru toți bărbații până în 2027. Potrivit unor informații recente, Berlinul întâmpină dificultăți în atingerea obiectivelor ambițioase de extindere a armatei doar prin programe de recrutare voluntară.

Cancelarul german Friedrich Merz a promis că va construi cea mai puternică armată convențională din Europa. Obiectivul este creșterea numărului de militari activi ai Bundeswehr de la aproximativ 185.000 la 260.000 până în 2035. Totuși, unii parlamentari se tem că acest obiectiv nu poate fi atins fără reintroducerea recrutării obligatorii.

Thomas Rowekamp, șeful comisiei pentru apărare din Parlamentul german, a avertizat recent că guvernul nu va avea altă opțiune decât să reintroducă serviciul militar obligatoriu dacă țintele de recrutare voluntară nu vor fi atinse. O decizie finală este așteptată până la 31 iulie anul viitor.

Germania a suspendat și ea serviciul militar obligatoriu în 2011. Recent, autoritățile germane au introdus un nou model de serviciu militar pentru a combate criza cronică de recrutare. Conform legislației actuale, bărbații germani aflați la vârsta recrutării trebuie să completeze un chestionar privind starea fizică și să treacă printr-un examen medical.

Guvernul german își rezervă însă dreptul de a introduce serviciul militar obligatoriu dacă numărul voluntarilor rămâne insuficient.