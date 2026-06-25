Tot mai mulți tineri din Germania vor să meargă în armată, după ce s-a schimbat legea serviciului militar

Berlinul își propune să crească numărul forțelor sale armate active la 260.000 de soldați / sursă foto: Getty Images

Cererile de înrolare în rândul forțelor armate ale Germaniei au crescut brusc de la lansarea unui nou program de serviciu militar, care vizează creșterea numărului de soldați, a anunțat miercuri Ministerul Apărării german, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Germania a primit aproximativ 38.500 de cereri pentru toate carierele militare până în prezent în acest an, în creștere cu 24% față de aceeași perioadă în 2025, în timp ce înrolările au crescut cu 13% până la aproximativ 11.000, a declarat ministerul.

Noua lege a serviciului militar a intrat în vigoare la 1 ianuarie, în contextul în care Germania încearcă să atingă obiective mai importante privind forțele NATO, adoptate ca răspuns la o amenințare sporită la adresa securității ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.

Berlinul își propune să crească numărul forțelor sale armate active la 260.000 de soldați, de la puțin peste 180.000 în prezent, și să construiască o forță de rezervă de 200.000 de soldați.

Tinerilor care se apropie de vârsta de 18 ani le-au fost trimise chestionare, ca parte a programului, pentru a le evalua disponibilitatea de a se înrola în armată. Bărbații sunt obligați să completeze chestionarul conform constituției Germaniei, în timp ce participarea este pe bază de voluntariat în cazul femeilor.

Ministerul a declarat că aproximativ 298.000 de chestionare au fost trimise până la 18 iunie. Mai mult de unul din cinci respondenți de sex masculin și-au exprimat interesul pentru serviciul militar și aproximativ 530 de persoane au fost deja selectate pentru a începe serviciul militar în 2026.

Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011. Noul sistem rămâne pe bază de voluntariat, dar include stimulente suplimentare pentru a atrage recruți.