"Va ajunge totul la fier vechi?" Germania oprește construcția celei mai mari nave de luptă de după al Doilea Război Mondial

3 minute de citit Publicat la 11:03 24 Iun 2026 Modificat la 11:32 24 Iun 2026

Decizia este una dureroasă și pentru guvernul german, într-un moment în care Berlinul încearcă să joace un rol de lider în domeniul apărării. FOTO: Profimedia Images

Berlinul intenționează să renunțe la un proiect de miliarde de euro pentru construirea celei mai mari nave de război comandate de marina germană după al Doilea Război Mondial, într-un caz care a devenit unul dintre cele mai mari eșecuri de achiziții publice din istoria recentă a țării, potrivit Financial Times.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, și alți oficiali de rang înalt au informat marți reprezentanți ai industriei și parlamentari importanți despre intenția de a abandona planurile pentru construirea a șase fregate F126, potrivit a două surse familiarizate cu situația.

În schimb, Berlinul intenționează să achiziționeze opt fregate mai mici de tip Meko A-200, au precizat sursele.

Planurile, dezvăluite inițial de publicația Der Spiegel, reprezintă o lovitură pentru gigantul din industria de apărare Rheinmetall, care se aștepta să devină contractorul principal al programului F126, în cadrul unui contract de 12,8 miliarde de euro.

Decizia este una dureroasă și pentru guvernul german, într-un moment în care Berlinul încearcă să joace un rol de lider în domeniul apărării și securității europene și intenționează să cheltuiască 780 de miliarde de euro pentru modernizarea armatei până la sfârșitul anului 2030. Aproximativ 2 miliarde de euro cheltuiți pentru programul F126 urmează să fie trecuți la pierderi.

Fregata F126, cu o lungime de 166 de metri și o greutate de 10.000 de tone, fusese concepută ca o navă de război multifuncțională, capabilă să rămână perioade îndelungate pe mare și să îndeplinească o varietate de misiuni.

Una dintre capacitățile sale-cheie urma să fie lupta antisubmarin, o misiune care a devenit tot mai importantă după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin în 2022, când țările NATO și-au intensificat eforturile de descurajare a Rusiei în Marea Baltică și în Atlanticul de Nord.

Șantierul naval olandez Damen Naval a câștigat în 2020 contractul cu guvernul german pentru construirea a patru fregate F126, iar ulterior acordul a fost extins pentru încă două nave.

Însă proiectul a fost afectat de depășiri de costuri și întârzieri, cauzate parțial de probleme software și de dificultăți de comunicare între agenția germană de achiziții și compania Damen.

Tensiunile tot mai mari dintre Damen și oficialii germani au dus la un acord prin care urma să fie început procesul de înlocuire a companiei olandeze din poziția de contractor principal, rol ce urma să fie preluat de Rheinmetall.

Gigantul german din domeniul apărării, cu sediul la Düsseldorf, a finalizat anul acesta o tranzacție de 1,5 miliarde de euro pentru achiziționarea companiei Naval Yards Lürssen, în cadrul unei strategii ambițioase de extindere dincolo de domeniile sale tradiționale — vehicule blindate, artilerie și muniție — către construcția de nave.

Preluarea programului F126 era o componentă esențială a planurilor Rheinmetall de a integra propriile tehnologii în sisteme de armament care operează pe uscat, pe mare, în aer și în spațiu.

În martie, guvernul german a anunțat intenția de a cumpăra patru fregate Meko A-200 de la constructorul naval german TKMS, la un cost de aproximativ 1 miliard de euro fiecare, păstrând totodată opțiunea de a construi și cele șase fregate F126.

Între timp, Rheinmetall a propus un cost total de 12,8 miliarde de euro pentru preluarea programului F126.

Contractul fusese finalizat și urma să fie prezentat comisiei pentru buget a Bundestagului spre aprobare înainte de vacanța parlamentară de vară.

Însă parlamentarii deveniseră tot mai îngrijorați de costurile ridicate ale fregatelor F126 și de timpul necesar pentru livrarea acestora.

O persoană apropiată proiectului, care a insistat că Rheinmetall și Damen făcuseră progrese importante, s-a întrebat ce se va întâmpla acum cu primul corp al unei fregate F126, aflat deja în construcție la șantierul naval Wolgast din nord-estul Germaniei.

„Va ajunge acum totul la fier vechi?”, a întrebat acesta.

Rheinmetall a refuzat să comenteze informațiile. Ministerul german al Apărării nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.