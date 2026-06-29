Cum poți afla exact când te poți pensiona. Vezi de acasă data cu ajutorul calculatorului CNPP

2 minute de citit Publicat la 15:23 29 Iun 2026 Modificat la 15:58 29 Iun 2026

Calculatorul vârstei de pensionare FOTO: Getty Images

Vârsta de pensionare nu este identică pentru toți românii, iar diferențele pot fi de câteva luni sau chiar ani, în funcție de data nașterii și de legislația aplicabilă. Pentru a elimina incertitudinile, Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziție un calculator online care indică exact momentul în care o persoană poate ieși la pensie.

Mulți români ajung aproape de vârsta pensionării fără să știe cu exactitate când pot depune dosarul pentru pensie. Deși există o vârstă standard de pensionare, aceasta nu se aplică în mod identic tuturor persoanelor.

În realitate, sistemul public de pensii funcționează pe baza unei eșalonări stabilite prin lege, iar vârsta de pensionare este calculată în funcție de anul și luna nașterii. În cazul femeilor, procesul de creștere graduală a vârstei de pensionare continuă și în această perioadă.

Calculatorul CNPP care arată exact când te poți pensiona

Pentru a afla rapid și precis data estimată a pensionării, românii pot utiliza calculatorul pus la dispoziție de CNPP.

Calculatorul poate fi accesat pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Utilizatorii trebuie să introducă datele personale de bază, în special data nașterii, iar sistemul calculează automat:

vârsta standard de pensionare;

data estimată la care poate fi depus dosarul de pensie;

condițiile aplicabile conform legislației aflate în vigoare.

Instrumentul ține cont de toate modificările legislative și de calendarul de eșalonare prevăzut de lege, eliminând necesitatea interpretării tabelelor complexe privind pensionarea.

Calculatorul CNPP care arată exact când te poți pensiona FOTO: CNPP

Ce se schimbă pentru femei de la 1 iulie

Începând cu 1 iulie, procesul de majorare graduală a vârstei de pensionare pentru femei continuă, în cadrul calendarului de aliniere la pragul de 65 de ani.

Modificările nu se aplică însă uniform. Vârsta exactă de pensionare diferă în funcție de anul și luna nașterii, ceea ce înseamnă că două persoane născute la interval de doar câteva luni pot avea date diferite de pensionare.

În anumite situații, schimbările pot duce la amânarea pensionării cu câteva luni, în timp ce pentru alte categorii noile reguli erau deja incluse în graficul anterior.

Din acest motiv, verificarea individuală prin calculatorul CNPP devine esențială.

Cum se calculează vârsta de pensionare

Vârsta de pensionare este stabilită prin lege și depinde atât de generația din care face parte solicitantul, cât și de stagiul de cotizare realizat.

Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite două condiții principale:

atingerea vârstei standard de pensionare;

realizarea stagiului minim de cotizare la sistemul public de pensii.

În situația în care stagiul minim nu este complet, chiar dacă persoana a atins vârsta prevăzută de lege, acordarea pensiei poate fi amânată până la îndeplinirea condițiilor necesare.

Specialiștii recomandă verificarea periodică a datelor privind pensionarea, mai ales în contextul modificărilor legislative succesive.

Calculatorul CNPP reprezintă un instrument util atât pentru persoanele aflate aproape de pensionare, cât și pentru cei care doresc să își planifice din timp retragerea din activitate.

Într-un sistem în care vârsta de pensionare diferă în funcție de mai mulți factori individuali, verificarea personalizată oferă cea mai sigură metodă pentru a afla exact când poate fi depus dosarul de pensie.