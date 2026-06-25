Vârsta de pensionare crește din iulie 2026. Se schimbă regulile și pentru pensionarea anticipată

Vârsta de pensionare crește din iulie 2026 Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Vârsta de pensionare crește din luna iulie 2026. Noile modificări le privesc pe femei, care vor putea înceta activitatea la 62 de ani și 7 luni. Vârsta de pensionare va ajunge până în 2035 la același nivel cu cea standard pentru bărbați, adică la 65 de ani.

Noua lege a pensiilor a adus și această schimbare importantă cu privire la vârsta de pensionare pentru femei. Mai exact, înainte, pe vechea legislație, femeile se pensionau la 63 de ani, iar bărbații la 65 de ani. Așadar, noua lege introduce o vârstă standard de pensionare de 65 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Creșterea vârstei de pensionare se va face treptat, până în 2035.

Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, în fiecare an se vor adăuga aproximativ două luni la vârsta de pensionare, pentru ca până în 2035 să atingă și femeile acel prag de 65 de ani.

În prezent, în România sunt aproximativ 4,6 milioane de pensionari, iar femeile sunt majoritare.

Reguli noi pentru pensionarea anticipată

O altă schimbare importantă este legată de pensionarea anticipată. Pe noua lege a fost eliminată pensionarea anticipată cu penalizare.

Se mai pot pensiona anticipat în acest moment doar cei care au vârsta de 60 de ani și au și un stagiu de cotizare de 40 de ani. Deci, după 40 de ani de muncă pot ieși la pensie anticipat, fără nicio penalizare.