O nouă țară europeană se pregătește să construiască o cale ferată solară, după succesul din Elveția. Discuții și în Coreea de Sud

3 minute de citit Publicat la 11:44 05 Iul 2026 Modificat la 11:44 05 Iul 2026

Panouri solare pe calea ferată, în Elveția. Foto: Profimedia Images

Căile ferate solare ar putea deveni în curând o prezență obișnuită în Europa, după rezultatele promițătoare ale unui proiect-pilot desfășurat în Elveția, notează Euronews, care adaugă că infrastructura europeană adoptă tot mai mult soluțiile bazate pe energie regenerabilă.

Anul trecut, start-up-ul elvețian Sun-Ways a inaugurat prima cale ferată solară din lume, după instalarea a 100 de metri de panouri fotovoltaice (PV) între șinele unei căi feroviare în exploatare, în localitatea Buttes din districtul Val-de-Travers.

Inițial conceput ca un proiect-pilot cu o durată de trei ani, sistemul a fost echipat cu 48 de panouri solare special proiectate, cu o putere instalată totală de 18 kWp (kilowatt-peak, puterea maximă pe care o instalație fotovoltaică o poate genera în condiții ideale de laborator, n.r.)

Rezultatele pozitive obținute încă din primul an de funcționare fac probabilă instalarea unui sistem permanent de-a lungul căii ferate, au declarat reprezentanții companiei.

Cât de eficiente sunt căile ferate solare

Panourile fotovoltaice sunt montate, de regulă, la un anumit unghi pentru a capta cât mai multă lumină solară pe parcursul anului.

În Spania, de exemplu, unghiul optim pentru obținerea unei eficiențe maxime este cuprins între 30° și 35°.

Potrivit unui studiu publicat în 2022 în revista ScienceDirect, înclinarea panourilor la 34° în Peninsula Iberică determină pierderi anuale de producție de sub 1%.

Acesta este și motivul pentru care acoperișurile înclinate reprezintă locuri ideale pentru instalarea panourilor fotovoltaice, în timp ce gardurile, balcoanele sau acoperișurile plate generează, în general, mai puțină energie.

Sun-Ways estimează că pierderea de producție cauzată de lipsa înclinării panourilor montate între șine este de doar aproximativ 10%.

Chiar și așa, în primul an de funcționare instalația a produs aproximativ 16.000 kWh de energie electrică.

Pentru comparație, aceasta este aproximativ cantitatea de energie consumată într-un an de o locuință obișnuită din Regatul Unit în care toate utilitățile - încălzirea, apa caldă, iluminatul și electrocasnicele - sunt alimentate exclusiv cu energie electrică.

Ce urmează în Elveția, după proiectul-pilot cu panouri solare pe calea ferată

Teoretic, panourile solare ar putea fi instalate de-a lungul întregii rețele feroviare a Elveției, care măsoară 5.317 kilometri.

Suprafața acoperită ar fi echivalentă cu aproximativ 760 de terenuri de fotbal.

Asta înseamnă de peste 50.000 de ori mai mult decât în cazul proiectului-pilot.

Potrivit estimărilor Sun-Ways, un astfel de sistem ar putea produce anual aproximativ un terawatt-oră (TWh) de energie electrică, adică aproape 2% din consumul total de energie al Elveției.

Căile ferate solare aduc noi provocări tehnice

Transformarea liniilor de cale ferată în surse de energie regenerabilă nu este deloc o sarcină simplă și implică o serie de provocări tehnice.

Una dintre principalele îngrijorări, exprimată anterior de Uniunea Internațională a Căilor Ferate, este că panourile ar putea dezvolta microfisuri, ar putea crește riscul de incendii sau i-ar putea deranja pe mecanicii de locomotivă din cauza reflexiilor luminii.

Sun-Ways afirmă că a rezolvat aceste probleme prin utilizarea unor panouri mai rezistente decât cele instalate în mod obișnuit pe acoperișuri, prevăzute cu un strat antireflexie.

În plus, panourile dispun de senzori integrați care monitorizează permanent funcționarea sistemului.

Și trenurile au suferit adaptări, fiindu-le montate perii care curăță suprafața panourilor de praf și murdărie.

"În cadrul acestui prim proiect-pilot, energia electrică produsă este livrată direct în rețeaua națională. Însă lucrăm deja la soluții care să permită injectarea energiei generate de instalațiile Sun-Ways direct în substațiile feroviare sau în rețeaua de alimentare cu energie a trenurilor", au precizat reprezentanții companiei.

Compania care a montat panouri solare pe calea ferată în Elveția semnează un acord un o companie din Italia

După succesul proiectului din Elveția, Sun-Ways a semnat un acord de colaborare cu un partener italian aflat în legătură cu administratorul infrastructurii feroviare naționale, Rete Ferroviaria Italiana.

Compania urmează să prezinte în lunile următoare planurile pentru lansarea unui proiect-pilot în Italia.

În același timp, Sun-Ways a primit aprobarea autorităților pentru instalarea unei noi căi ferate solare în Coreea de Sud.

Discuții privind proiecte similare sunt în desfășurare cu companii din Țările de Jos, China, India și Singapore.