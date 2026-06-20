Oamenii nu mai vor să cumpere locuințe în Dubai, deși prețurile s-au prăbușit. Efectele războiului din Iran

3 minute de citit Publicat la 07:00 20 Iun 2026 Modificat la 07:00 20 Iun 2026

Vânzările de proprietăți din Dubai s-au prăbușit după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu FOTO: Getty Images

Piața imobiliară din Dubai traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Vânzările de proprietăți au scăzut abrupt, iar proprietarii de locuințe de lux au fost nevoiți să reducă semnificativ prețurile cerute.

Potrivit companiei de cercetare ValuStrat citată de The Guardian, numărul tranzacțiilor imobiliare din Dubai a scăzut cu 19% în luna mai față de aprilie, după un declin de 4% înregistrat în luna precedentă. În prezent, volumul vânzărilor este de peste două ori mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Piața locuințelor finalizate nu a mai înregistrat o asemenea scădere anuală de la pandemia de COVID-19”, a declarat Haider Tuaima, directorul departamentului de cercetare imobiliară al ValuStrat.

Datele sunt confirmate și de firma de analiză Reidin, care arată că valoarea totală a proprietăților vândute în luna mai a fost de 22,5 miliarde de dirhami (aproximativ 6,1 miliarde de dolari), cu 42% mai puțin decât în aprilie. Comparativ cu perioada de dinaintea izbucnirii conflictului, volumul tranzacțiilor s-a redus la aproape jumătate.

De la boom imobiliar la incertitudine

În ultimii ani, Dubai a fost una dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din lume, beneficiind de afluxul investitorilor și al oamenilor cu venituri foarte mari, atrași de regimul fiscal favorabil și de statutul orașului ca centru financiar internațional.

Însă izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, a schimbat radical sentimentul investitorilor. Tensiunile au escaladat după ce o rachetă iraniană a lovit în martie un hotel de lux din zona Palm Jumeirah, unul dintre cele mai cunoscute cartiere ale Dubaiului.

În acest context, cumpărătorii internaționali au devenit mult mai prudenți, iar perspectivele pieței depind în mare măsură de evoluția situației geopolitice și de stabilitatea unui eventual acord între Statele Unite și Iran.

Reduceri masive la proprietățile de lux

Agenții imobiliari spun că proprietarii de vile și apartamente exclusiviste au început să reducă prețurile cu sume care ajung la zeci de milioane de dolari pentru a atrage cumpărători.

Yasin Valimulla, consultant specializat în proprietăți de peste 10 milioane de dolari, afirmă că puținele tranzacții care se mai încheie în prezent se realizează la prețuri cu 20–25% mai mici decât înainte de izbucnirea conflictului.

„În ultimele 18 luni am vândut proprietăți unor persoane extrem de bogate, însă toți acești clienți au părăsit acum Dubaiul”, a declarat acesta.

Potrivit lui Valimulla, investitorii din Europa Occidentală preferă să amâne achizițiile până când situația regională va deveni mai clară. „Mulți sunt dispuși să aștepte un an sau chiar doi înainte de a lua o decizie”, a spus el.

O corecție după ani de creșteri accelerate

Declinul actual marchează o schimbare majoră pentru o piață care, până de curând, era considerată cea mai activă din lume în segmentul proprietăților de lux.

Conform datelor publicate de Knight Frank, la sfârșitul anului 2025, Dubai depășise orașe precum Londra, New York, Los Angeles și Hong Kong în ceea ce privește numărul tranzacțiilor cu locuințe evaluate între 2,5 și 10 milioane de dolari.

În categoria proprietăților de peste 10 milioane de dolari, Dubai a înregistrat 9.050 de tranzacții, comparativ cu 6.577 în New York și 3.089 în Londra.

Specialiștii consideră însă că piața era deja supraîncălzită după doi ani de creșteri accelerate.

„O corecție era inevitabilă. Întrebarea este cât de amplă va fi și cât va dura, iar răspunsul depinde de evoluțiile geopolitice din regiune”, a explicat Valimulla.

Brokerii resimt presiunea

Pe fondul încetinirii vânzărilor, numeroase agenții imobiliare mici riscă să își închidă activitatea.

Richard Waind, reprezentant al grupului imobiliar Cencorp, consideră că războiul a reprezentat un adevărat „eveniment de tip lebădă neagră” pentru piață, un șoc neașteptat, cu efecte rapide și profunde.

„Acum zece ani existau aproximativ 1.000 de brokeri imobiliari în Dubai. Astăzi sunt în jur de 10.000. O parte dintre aceștia nu vor reuși să supraviețuiască actualei perioade de încetinire”, a declarat Waind.

În timp ce Dubai încearcă să își recapete atractivitatea pentru investitori, o parte dintre cei mai bogați cumpărători ai lumii își îndreaptă atenția către alte centre financiare și imobiliare, cum sunt Milano, Londra ori Singapore.