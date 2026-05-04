Războiul din Iran provoacă un „Regrexit”: Britanicii bogați, refugiați în Dubai pentru scutiri de taxe, regretă acum decizia luată

2 minute de citit Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:49 04 Mai 2026

Expații și rezidenții britanicii aflați în țările din Orientul Mijlociu au invocat inclusiv „probleme în adaptarea la noul stil de viață" specific regiunii.

Britanicii bogați stabiliți în afara țării - în special în state precum Emiratele Arabe Unite - pentru a beneficia de scutiri de taxe, au început să resimtă un fel de „Regrexit”, mai ales după ce autoritățile de la Londra au adus modificări sistemului fiscal din UK, informează Financial Times (FT).

Rezidenții britanicii aflați în țările din Orientul Mijlociu au invocat „probleme în adaptarea la noul stil de viață”, sau „probleme legate de mariaj”, pe lângă criza geopolitică și economică provocată de declanșarea războiului din Iran, care a dus inclusiv la bombardamente și atacuri cu drone asupra unor țări precum Emiratele Arabe Unite (EAU) - o destinație preferată până acum de iubitorii de vacanțe de lux.

La începutul lunii aprilie, conform FT, unul din opt rezidenți britanici din EAU s-au întors în UK după izbucnirea războiului din Iran, în februarie.

Războiul a avut un „efect tulburător” și a afectat imaginea Emiratelor, care se promovau până acum ca o destinație „sigură” de vacanță.

„O parte dintre clienții mei regretă deja decizia de a se reloca în EAU”, a declarat Saleem Sheikh, reprezentant al unei firme de avocatură.

„Dubaiul nu mai e destinația de vis de altătdată”

Cetățenii britanici cu averi considerabile beneficiau până acum de așa-numitul „non-dom regime” (de la „non-domicilied regime”) - un sistem fiscal prin care rezidenții britanici își puteau declara reședința permanentă în afara țării, pentru a evita taxele pe venit.

În acest fel, respectiva persoană - rezidentă dar nedomiciliată în UK - plătea impozit exclusiv pe veniturile obținute în Regatul Unit: veniturile și câștigurile obținute în străinătate erau scutite astfel de impozit, atâta vreme cât acestea nu erau transferate în UK.

Majoritatea britanicilor care doreau să beneficieze de acest regim își stabileau astfel reședința în Emiratele Arabe Unite, în special în Dubai.

Regimul „non-dom” a fost abrogat de autoritățile de la Londra în urmă cu un an.

Un avocat a declarat pentru FT despre cazul unui cuplu de britanici care a plecat din UK pentru a scăpa de reglementările privind taxele pe moștenire, dar care a decis acum să revină în țară, din cauza răboiului din Golf.

„Au ajuns la concluzia că instabilitatea din Orientul Mijlociu le face viața și mai grea”, a spus avocatul.

Alt avocat din Dubai a precizat nemulțumirile expaților britanici legate de „căldura din timpul verii, costurile mari ale traiului zilnic, în special costurile pentru educație, lipsa de legume și fructe și o piață a muncii extrem de competitivă”.

„Dubaiul nu mai este destinația de vis, așa cum era portretizată până acum”, a spus avocatul citat de FT. „Regretele vin de la persoane care se așteaptă că un regim fiscal favorabil poate rezolva toate problemele”, a mai spus un avocat referitor la deciziile expaților britanicilor de a reveni în UK.