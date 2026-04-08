Miliardarii spun „Adio, Dubai” și se mută în Europa: Taxa care a transformat un oraș italian în noul magnet pentru elita globală

Până luna trecută, Dubai era destinația supremă pentru britanicii bogați: soare, lux și zero taxe. Însă tensiunile recente dintre Emirate și Iran au fisurat imaginea de „refugiu sigur”. Astfel, elita globală începe să caute drumul înapoi spre Europa, iar Milano a devenit rapid noul magnet pentru averile de rang înalt, scrie The Guardian.

„Italia oferă tot ce e mai bun: impozit fix și o calitate a vieții imbatabilă”, explică Armand Arton, consultant pentru familiile de miliardari. Pentru acești oameni, mutarea în centre metropolitane precum Roma sau Milano a devenit o opțiune mult mai firească decât exilul în Golf.

Schema „Londra goală” și avantajul fiscal italian

Succesul Milanului nu este întâmplător. Prin regimul fiscal special, rezidenții străini plătesc o taxă fixă de 300.000 de euro pe an pentru toate veniturile realizate în afara Italiei - un „chilipir” pentru ultra-bogați.

Momentul este perfect: interesul pentru Italia a explodat exact când Marea Britanie a eliminat statutul de „non-dom”, iar Portugalia și-a înăsprit regulile. În mediile financiare, regimul italian este poreclit deja „svuota Londra” (Londra goală), semn că mulți bancheri și investitori au lăsat Londra pentru capitala modei.

Mai mult, scepticii care se temeau de instabilitatea politică a Italiei par să se fi liniștit. Sub guvernarea Giorgiei Meloni, sistemul s-a dovedit stabil, iar investitorii nu mai privesc Roma cu teamă.

„La dolce vita” costă: Milano, cel mai scump oraș din Italia

Până acum, aproximativ 5.000 de persoane s-au înscris în acest regim fiscal. Dacă inițial era vorba de italieni care se întorceau din Londra, acum vine un nou val din Golful Persic.

Această infuzie de capital a schimbat radical piața imobiliară: prețurile au crescut cu 38% în ultimii cinci ani, Milano a detronat Veneția, devenind cel mai scump oraș din Italia (medie de 5.171 euro/mp), iar zonele de lux de lângă Duomo, precum Brera sau Cinque Vie, au cele mai mari creșteri.

Dacă înainte străinii căutau doar case de vacanță la Lacul Como, acum caută rezidență permanentă în Milano, atrași de școlile internaționale și de conectivitatea aeroporturilor.

Un oraș rescris de expați

Pe lângă impozitul fix, Italia atrage și prin programul „Întoarcerea creierelor”, care reduce la jumătate impozitarea veniturilor pentru noii rezidenți timp de cinci ani. Totuși, guvernul a început să crească treptat taxa fixă (de la 100.000 € în 2017, la 300.000 € în 2026) pentru a evita acuzațiile de „dumping fiscal” din partea vecinilor europeni.

Între timp, Milano începe să semene tot mai mult cu Dubai prin stilul de viață:

Artă: TVA-ul pentru importul de artă a scăzut la 5%, atrăgând galerii celebre.

Shopping: Via Monte Napoleone se bate constant cu Bond Street (Londra) pentru titlul de cea mai scumpă stradă comercială din lume.

Cluburi exclusiviste: Branduri precum Casa Cipriani și Soho House se extind rapid.

„Comunitatea de expați rescrie orașul pe tot parcursul anului”, spune Diletta Giorgolo (Sotheby’s). Aceeași efervescență se simte și la Roma, unde hoteluri de ultra-lux precum Rosewood sau Four Seasons urmează să se deschidă în 2026 și 2027.

Rămâne de văzut dacă Milano va detrona definitiv Dubaiul. Deși capitala din Emirate ar putea reveni după ce problemele de securitate se vor calma, pentru elita europeană, Italia pare să ofere acum mixul perfect între oportunitate financiară și stil de viață.