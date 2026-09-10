Al doilea cel mai bogat om din Africa își pregătește succesorul pentru imperiul de lux Richemont. Fiul său preia un rol-cheie

Miliardarul african Johann Rupert și fiul său, Anton, în 2008. Sursa foto: Getty Images

Johann Rupert, miliardarul sud-african care a ținut mult timp o strânsă putere de control asupra grupului de lux Richemont, le oferă în sfârșit investitorilor o imagine mai clară despre ceea ce urmează. Președintele în vârstă de 76 de ani l-a numit pe fiul său, Anton Rupert, în vârstă de 39 de ani, co-vicepreședinte neexecutiv, punându-l la conducerea direcției creative și comerciale a grupului. Anton face parte din consiliul de administrație al Richemont din 2017.

Mutarea le oferă investitorilor cel mai clar semnal de până acum că planificarea succesiunii a început în cadrul grupului elvețian de lux, care deține unele dintre cele mai cunoscute branduri de bijuterii și ceasuri din lume, inclusiv Cartier și Van Cleef & Arpels.

Investitorii au cerut mai multă claritate în această privință după ce Richemont și-a reorganizat conducerea executivă în 2024, potrivit Bloomberg. Rupert controlează compania prin intermediul unui trust familial, deținând aproximativ 10% din acțiunile acesteia, dar peste jumătate din drepturile de vot.

„Forța Richemont s-a bazat întotdeauna pe continuitatea care vine din implicarea strânsă a familiei”, a declarat Rupert, descriind numirea fiului său drept un pas important în planul de succesiune pe termen lung al grupului.

Anton va împărți funcția de co-vicepreședinte cu Bram Schot, în vârstă de 65 de ani, care va continua să supravegheze guvernanța corporativă a Richemont.

Schimbarea din cadrul planului de succesiune are loc într-o perioadă dificilă pentru industria globală a luxului. Vânzările de produse de lux au încetinit în China, pe fondul încetinirii economiei și al continuării campaniei Beijingului împotriva consumului ostentativ.

Richemont se bazează pe bijuterii în timp ce piața de lux încetinește

Richemont a rezistat însă relativ bine. Orientarea grupului către bijuterii de lux l-a ajutat să traverseze mai bine perioada de declin decât unii dintre rivalii săi, iar cele mai recente rezultate trimestriale au indicat vânzări solide.

Compania și-a reorganizat, de asemenea, portofoliul. În iulie, Richemont a finalizat vânzarea producătorului elvețian de ceasuri Baume & Mercier, cu o istorie de 196 de ani, către grupul italian Damiani, în cadrul strategiei sale de concentrare asupra celor mai puternice branduri.

Pentru Rupert, aceste schimbări au loc în timp ce continuă să contureze următorul capitol al unei afaceri pe care o controlează de zeci de ani.

Richemont a inaugurat o extindere majoră a fabricii sale de producție de articole din piele din Scandicci, în apropiere de Florența, Italia. Investiția, în valoare de peste 10 milioane de euro, a crescut semnificativ capacitatea de producție a fabricii.

Acțiunile Richemont au scăzut cu până la 1,7% la începutul ședinței de tranzacționare de miercuri, la Zurich, deși erau în continuare în creștere cu aproximativ 24% în ultimele 12 luni.