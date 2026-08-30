Reacția salvamarului care a găsit sub foișor o bucată de dronă aruncată de o turistă: "Știam ce este"

Reacția salvamarului care a găsit sub foișor o bucată de dronă aruncată de o turistă. FOTO Colaj Antena 3 CNN

"Am văzut ceva acolo și am zis că e bucată din dronă", a declarat salvamarul din Eforie Nord care a găsit sub foișorul său un fragment de dronă aruncat de o turistă. Salvamarul a anunțat imediat colegii, iar aceștia au sunat la 112. La scurt timp, un echipaj de poliție a ajuns la fața locului și a ridicat fragmentul pentru verificări.

Turista a observat bucata de dronă chiar la malul mării. A scos-o din apă, apoi a târât-o aproximativ 20 de metri până la foișorul salvamarilor, unde a lăsat-o, fără să se gândească la eventualele pericole.

Reporter: Vă este teamă de aceste drone?

Turist: Da. Pentru copii, situația în sine... și pentru noi.

O altă turistă le-a transmis celor aflați pe plajă să nu se apropie de astfel de obiecte.

Turistă: Cred că lumea ar trebui să fie foarte responsabilă în cazul în care ar vedea sau ar sesiza astfel de obiecte, să sune la urgențe și să se ia măsuri.

Mădălin Nicolae, salvamar: Bucata de dronă am găsit-o sub foișor, aici la mine. A aruncat-o un turist și am văzut ceva acolo și am zis că e bucată din dronă.

Știam ce este. Am anunțat la bază, la colegii mei. Colegii mei au anunțat la 112 și a venit un echipaj de poliție care a ridicat-o de aici.

Fragmentul a fost preluat de anchetatori.

Incidentul este cu atât mai îngrijorător cu cât litoralul este extrem de aglomerat. La Eforie Nord, gradul de ocupare este în prezent de aproximativ 95%, astfel că apariția unui fragment de dronă într-o zonă frecventată de mii de turiști reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare pentru autorități.

În astfel de situații, turiștii sunt sfătuiți să nu atingă și să nu mute obiectele suspecte, ci să se îndepărteze și să anunțe imediat autoritățile.