Alertă pe plaja din Eforie Nord. O femeie a scos din apă un fragment de dronă și l-a aruncat sub foișorul salvamarilor

Alertă pe plaja din Eforie Nord. O femeie a scos din apă un fragment de dronă și l-a aruncat sub foișorul salvamarilor. FOTO: colaj foto Antena 3 CNN

Este alertă sâmbătă pe litoralul românesc după ce un fragment de dronă a fost descoperită în apă, pe plaja de la Eforie Nord. O turistă a observat obiectul plutind în mare, l-a scos din apă l-a aruncat sub foișorul salvamarilor.

Salvamarii au observat ulterior fragmentul de dronă și au sunat imediat la 112.

La fața locului au ajuns anchetatorii, care au ridicat drona pentru a o verifica și pentru a stabili de unde provine și în ce condiții a ajuns în apă.

Potrivit informațiilor disponibile până acum, este vorba despre o bucată de dronă, iar autoritățile verifică obiectul. Deocamdată nu există informații că aceasta ar fi avut materiale explozibile.

La Eforie Nord, gradul de ocupare a litoralului este în prezent de aproximativ 95%, ceea ce înseamnă că prezența unui astfel de obiect într-o zonă foarte aglomerată reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare pentru autorități.

O bucată dintr-o dronă a ajuns pe plaja din stațiunea Olimp, miercuri. Toată zona a fost închisă și turiștii nu au avut voie pe plajă până când resturile nu au fost îndepărtate și detonate chiar între șezlonguri.

Incidentul a declanșat o alertă majoră. Aparatul a fost observat la 6:15, plutind în apă, de o persoană care a sunat la 112. Totuși, până la sosirea autorităților, două femei au ignorat avertismentele și riscurile și au intrat în apă, au luat drona și au adus-o la mal.

Cu nici 24 de ore înainte de incidentul de pe plaja din Olimp, alte resturi dintr-o dronă au fost descoperite, marți noaptea, în zona Cazinoului din Constanța. Fragmentul suspect a fost depistat între stabilopozii din zonă. Polițiștii l-au preluat cu mâinile goale.

Nu este prima dată când se procedează așa cu astfel de fragmente, după ce au fost găsite pe litoral. La Eforie Sud, salvamarii au recuperat o bucată de dronă din larg și au adus-o la mal cu un skyjet. La sfârșitul săptămânii trecute, tot în sudul litoralului, o altă componentă a fost scoasă din apă de salvamari.

Autoritățile fac apel la oameni să nu mai atingă obiectele suspecte, mai ales bucățile de dronă.

„În cazul în care descoperiți un obiect plutitor sau resturi ce par a proveni dintr-o dronă ori dintr-o aeronavă de mici dimensiuni, pe plajă, pe mare, pe câmp sau în orice alt loc, vă rugăm să nu le atingeți și să nu le mutați, întrucât ar putea conține explozibil. Îndepărtați-vă la o distanță sigură și anunțați de îndată autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112”, a spus Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MApN.

În ultimele săptămâni, pe plajele din stațiunile de la malul mării, au apărut din ce în ce mai des fragmente de drone. Doar săptămâna trecută au fost 10 alerte pe malul mării.

În același timp, tot mai multe aeronave fără pilot au pătruns în spațiul aerian românesc și s-au prăbușit în apropierea sau chiar în localități. Cel mai recent, o dronă s-a prăbușit într-un nuc dintr-o gospodărie din comuna Garoafa, Vrancea, la cinci metri de casa unei familii. De asemenea, o dronă marină a fost neutralizată după ce s-a apropiat de platforma Neptun Deep.