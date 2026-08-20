Radu Miruță explică de ce a anunțat două drone la Neptun Deep. Piloții F-16 nu au distrus ținta și s-a creat confuzie

Dronă navală. Sursa foto: Radu Miruță/Facebook

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat joi, la Antena 3 CNN, de ce a anunțat că în zona Neptun Deep au fost identificate două drone marine. Acesta a declarat că piloții F-16 care au tras trei rafale cu tunul de bord nu au reușit să distrugă ținta, iar atunci când a ajuns o navă a Gărzii de Coastă cu militari EOD la bord, aceștia au raportat inițial că au găsit o dronă „neatinsă de gloanțe”. Astfel, s-a creat confuzia că ar fi fost două drone. Însă, când s-au apropiat, au constatat că fusese „lovită puternic”, dar nu distrusă complet.

Drona marină, cu explozibil la bord, care a ajuns în apropiere de platforma Neptun Deep a fost distrusă de militarii EOD ai Armatei. Radu Miruță a explicat de ce s-a decis să fie trimise avioane F-16 atunci când zona a fost depistată de radare.

„Pentru rapiditate, s-a luat decizia la nivelul Armatei Române de a trimite avioanele F-16 pentru că drona respectivă plutea și curenții marini riscau să o apropie foarte mult de platforma de la Neptun Deep.

Avioanele F-16 au ajuns în zonă, cu tunul de bord au tras trei rafale înspre această dronă, piloții cu care a vorbit Comandamentul Forțelor Întrunite, informațiile ajunse la nivelul Direcției Generale de Informații și la Șeful Statului Major, au confirmat că această dronă a fost distrusă de piloții de F-16”, a spus Miruță la Antena 3 CNN.

Ministrul Apărării a explicat că după ce piloții aeronavelor F-16 s-au întors la bază, o navă a Gărzii de Coastă a ajuns în zona dronei și a raportat că a „a identificat o dronă care nu este atinsă de gloanțe”.

„(...) Pentru un moment, o perioadă de timp, s-a crezut că e vorba de o altă dronă, având în vedere că pe filmările pe care le primisem, avioanele F16 loviseră cu certitudine această dronă”, a spus el.

Totuși, a fost vorba doar de o confuzie. „Era vorba despre aceeași dronă, s-au apropiat specialiștii în explozibili de această dronă, ea era lovită destul de puternic de avioanele F-16, de tunul avioanelor, și resturile care au rămas, pe ele au fost montate explozibili și a fost detonată complet de specialiștii Armatei de pe nava care ajunsese mai târziu. Așadar, a fost vorba de o singură dronă, nu de două drone”, a spus oficialul.

Radu Miruță a explicat și de ce a retras informația că drona avea explozibil din postarea lui de pe Facebook: „Inițial s-a spus că este cu explozibil pentru că asta a fost aprecierea specialiștilor care au tras în această zonă și am zis că totuși până la finalizarea expertizei să așteptăm câteva ore pentru certificarea acestui fapt care în final s-a confirmat, drona a avut explozibil”.

Ministrul Apărării a anunțat joi distrugerea, de către Armata română, a unei drone marine, cu tunul de bord al unui F-16 românesc. Acțiunea a avut loc în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

Radu Miruță a spus că a discutat cu partea ucraineană care a precizat că nu este o dronă „de proveniență ucraineană” cu certitudine.

Președintele Nicușor Dan a felicitat Armata română și pe piloții celor două avioane F-16 pentru distrugerea dronei marine.