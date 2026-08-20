Dronă navală de atac a Rusiei, la câteva sute de metri de Neptun Deep. A fost distrusă cu tunul de bord de un F-16 românesc

2 minute de citit Publicat la 13:04 20 Aug 2026 Modificat la 13:48 20 Aug 2026

Dronă navală. Sursa foto: Radu Miruță/Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi distrugerea, de către armata română, a unei drone marine, cu tunul de bord al unui F-16 românesc. Acțiunea a avut loc în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

„În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța”, a spus Radu Miruță.

A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române.

Ministrul Apărării a precizat că „în urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei”.

„Pentru rapiditate”, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere.

„Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil”, a adăugat Radu Miruță.

De asemenea, „prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, a mai precizat ministrul Apărării.

MApN a precizat că prezența dronei maritime „de mici dimensiuni” a fost semnalată în jurul orei 06:28 de o navă comercială.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită”, a comunicat ministerul Apărării.

Totodată, o navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD (specialiști în deminare, explozivi) a Forțelor Navale Române la bord, s-a deplasat către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări.

Nicușor Dan i-a felicitat pe piloții români de F-16

Președintele Nicușor Dan a felicitat armata română și pe piloții celor două avioane F-16 care au reușit să distrugă drona marină aflată în apropiere de platforma Neptun Deep.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă”, a spus Nicușor Dan, într-o postare publicată pe contul său de X.

Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei… pic.twitter.com/iq8dVkcoXH — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 20, 2026

„O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol. Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări”, a adăugat șeful statului.