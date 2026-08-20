VIDEO Momentul în care un F-16 românesc distruge drona navală de atac a Rusiei, lângă platforma Neptun Deep

1 minut de citit Publicat la 14:21 20 Aug 2026 Modificat la 14:21 20 Aug 2026

VIDEO Momentul în care un F-16 românesc distruge drona navală de atac a Rusiei, lângă platforma Neptun Deep. FOTO captură video Observator News

Momentul în care o dronă marină încărcată cu explozibil a fost lovită de un avion F-16 al Armatei Române a fost surprins de un martor, de pe platforma Neptun Deep, potrivit Observator News.

În imaginile video se vede cum avionul F-16 trece pe lângă platforma Neptun Deep, coboară spre dronă şi deschide focul, pentru a o distruge.

Martorul care a surprins imaginile lucrează pe plaftorma de extracţie a gazelor şi susţine că este al doilea astfel de caz în ultimele două săptămâni. Celelalte două drone ar fi ajuns tot pe lângă platforma Neptun Deep, chiar şi la 50 de metri.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi distrugerea, de către armata română, a unei drone marine, cu tunul de bord al unui F-16 românesc. Acțiunea a avut loc în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

„În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța”, a spus Radu Miruță.

A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române.

„Pentru rapiditate”, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere.

„Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil”, a adăugat Radu Miruță.