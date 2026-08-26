Alertă la malul mării. Plaja din Olimp a fost închisă după ce a fost descoperită o bucată de dronă cu explozibil

În ultimele săptămâni, pe plajele din stațiunile de la malul mării, au apărut din ce în ce mai des fragmente de drone. Foto: capturi Antena 3 CNN

O bucată dintr-o dronă a ajuns pe plaja din stațiunea Olimp. Toată zona a fost închisă și turiștii nu au voie pe plajă până când resturile nu sunt îndepărtate. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, bucata de dronă are explozibil.

UPDATE 10:05. Fragmentul de dronă descoperit pe plaja din Olimp are explozibil, potrivit informațiilor Antena 3 CNN. Plaja rămâne în continuare închisă pentru turiști.

Autoritățile iau în acest moment măsuri de securitate suplimentare.

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Știrea inițială

Alarma s-a dat în urmă cu 30 de minute, când cineva a văzut bucata de dronă și a sesizat autoritățile. Toată plaja a fost ulterior închisă.

La fața locului au ajuns inclusiv experții de la Serviciul Român de Informații (SRI). Nu se știe deocamdată dacă bucata de dronă conține sau nu explozibil.

Al doilea incident cu dronă de pe litoral în nici 24 de ore

Incidentul de pe plaja din Olimp vine la nici 24 de ore de când resturi dintr-o dronă au fost descoperite, marți noaptea, în zona Cazinoului din Constanța.

Fragmentul suspect a fost depistat între stabilopozii din zonă. Polițiștii l-au preluat cu mâinile goale.

Nu este prima dată când se procedează așa cu astfel de fragmente, după ce au fost găsite pe litoral. La Eforie Sud, salvamarii au recuperat o bucată de dronă din larg și au adus-o la mal cu un skyjet. La sfârșitul săptămânii trecute, tot în sudul litoralului, o altă componentă a fost scoasă din apă de salvamari.

În ultimele săptămâni, pe plajele din stațiunile de la malul mării, au apărut din ce în ce mai des fragmente de drone. Doar săptămâna trecută au fost 10 alerte pe malul mării.

De asemenea, o dronă marină a fost neutralizată după ce s-a apropiat de platforma Neptun Deep.

În același timp, tot mai multe aeronave fără pilot au pătruns în spațiul aerian românesc și s-au prăbușit în apropierea sau chiar în localități. Cel mai recent, o dronă s-a prăbușit într-un nuc dintr-o gospodărie din comuna Garoafa, Vrancea, la cinci metri de casa unei familii.