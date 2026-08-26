Un fragment de dronă a ajuns pe stabilopozii de la Cazinoul din Constanța. Polițiștii l-au scos cu mâna dintre pietre

2 minute de citit Publicat la 00:02 26 Aug 2026 Modificat la 00:41 26 Aug 2026

Un fragment de dronă a fost descoperit marți seară în zona Cazinoului din Constanța. Sursă foto: Imagini amator

Un fragment de dronă a fost semnalat, marți noaptea, în zona Cazinoului din Constanța.

Potrivit corespondentului Antena 3 CNN, aflat la fața locului, fragmentul suspect ar fi fost depistat între stabilopozii din zonă.

Autoritățile au intervenit rapid la fața locului, unde s-au adunat mai mulți curioși.

Imaginile fragmentului arată că acesta este aproximativ plan, de culoare albă.

Nu a fost clar imediat din ce tip de structură s-a desprins.

Polițiștii au scos fragmentul cu mâinile goale

"Obiectul a fost găsit în jurul orei 22, chiar în timp ce faleza era plină de turiști. A fost semnalat undeva între pietre, probabil adus de valuri.

Imediat după de prezența sa a fost semnalată autorităților, polițiștii și pompierii au ajuns la fața locului și au delimitat zona.

Ulterior, au făcut și verificări, după ce s-au convins că obiectul nu reprezintă un pericol și că nu are încărcătură explozivă.

Polițiștii l-au preluat cu mâinile goale. Nu este prima dată când se procedează așa cu astfel de fragmente, după ce au fost găsite pe litoral.

La Eforie Sud, salvamarii au recuperat o bucată de dronă din larg și au adus-o la mal cu un skyjet. La sfârșitul săptămânii trecute, tot în sudul litoralului, o altă componentă a fost scoasă din apă de salvamari.

Bucata găsită acum la Cazino a fost preluată de polițiști și urmează să fie predate specialiștilor, care vor încerca să stabilească proveniența obiectului și dacă aceasta are legătură cu dronele identificate în ultima perioadă în zona litoralului românesc", a relatat Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN.

Incidentele cu drone și fragmente de dronă au continuat în ultimele zile

Incidentele cu drone sau fragmente cu drone, provenind, cel mai probabil, de la conflictul ruso-ucrainean de la granița României, au continuat încă de la primele ore ale dimineții de marți.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, lângă frontiera cu Ucraina, a comunicat MApN.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 07.31.

Nordul județului Tulcea a fost vizat de alertă și luni seară, după ce două ținte aeriene au fost detectate la 25 de kilometri de Insula Șerpilor.

La ora 22:58, contactele au dispărut de pe radar, fiind raportate explozii pe partea ucraineană.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național în urma acestui incident, a precizat MApN.