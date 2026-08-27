Drona găsită miercuri pe plaja Olimp a fost scoasă din apă de două femei. „Au luat drona de aripi și au cărat-o cam 5 metri”

În ultimele săptămâni, pe plajele din stațiunile de la malul mării, au apărut din ce în ce mai des fragmente de drone. Foto: Antena 3 CNN

Drona descoperită miercuri în stațiunea Olimp, detonată controlat de autorități, a fost mutată din locul inițial în care a fost semnalată. Știrile ProTV scriu, joi, faptul că, până la sosirea autorităților, două femei au scos aparatul din apă și l-au dus la mal.

O bucată dintr-o dronă a ajuns pe plaja din stațiunea Olimp, miercuri. Toată zona a fost închisă și turiștii nu au avut voie pe plajă până când resturile nu au fost îndepărtate și detonate.

Incidentul a declanșat o alertă majoră. Aparatul a fost observat la 6:15, plutind în apă, de o persoană care a sunat la 112. Totuși, până la sosirea autorităților, două femei au ignorat avertismentele și riscurile și au intrat în apă, au luat drona și au adus-o la mal.

Un bărbat din Neamț se plimba cu soția pe plajă în momentul în care a zărit obiectul suspect în apă. A fost primul care a sunat la 112.

„Era în buza mării așa, ajungea un pic apa la ea și o mișca, dar atât. Am sunat la 112, mi s-a cerut să trimit și niște poze, am trimis pozele și ne-am dus pe dig. Ceea ce este îngrijorător este faptul că oamenii nu conștientizează pericolul. Au venit două doamne care pur și simplu au luat drona de aripi și au cărat-o cam 5 metri pe interiorul plajei. Mi se pare un risc extraordinar”, a spus bărbatul.

Autoritățile fac apel la oameni să nu mai atingă obiectele suspecte, mai ales bucățile de dronă.

„În cazul în care descoperiți un obiect plutitor sau resturi ce par a proveni dintr-o dronă ori dintr-o aeronavă de mici dimensiuni, pe plajă, pe mare, pe câmp sau în orice alt loc, vă rugăm să nu le atingeți și să nu le mutați, întrucât ar putea conține explozibil. Îndepărtați-vă la o distanță sigură și anunțați de îndată autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112”, a spus Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MApN.