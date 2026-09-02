Secretarul General al NATO avertizează: „Rusia a devenit din ce în ce mai nesăbuită”

Secretarul general al NATO Mark Rutte. Foto: Getty Images

Într-o conferință de presă alături de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Secretarul General al NATO Mark Rutte a lansat un avertisment la adresa Rusiei, despre care a spus că „a devenit din ce în ce mai nesăbuită”. Declarația vine după ce Germania a acuzat oficial Rusia pentru atentatul cu explozibili de pe aeroportul din Leipzig.

„Rusia a devenit din ce în ce mai nesăbuită. Pe măsură ce își continuă războiul teribil împotriva Ucrainei, am văzut tot mai multe drone și rachete intrând în spațiul nostru aerian, de-a lungul flancului nostru estic, creând un risc crescut.

De asemenea, am observat o creștere a activităților maligne care vizează direct teritoriul nostru, fie că este vorba de incendii provocate în fabricile care produc echipamente de apărare pentru Ucraina, fie de atacul hibrid rusesc de la Leipzig, și da, suntem pe deplin solidari cu Germania – întreaga Alianță și Uniunea Europeană.

Exemplele sunt numeroase.

Pericolele pe care le reprezintă Rusia sunt clare și lucrăm non-stop pentru a ne asigura că suntem pregătiți să ne protejăm poporul.

Dacă Rusia crede că vom fi divizați de această amenințare sau dacă crede că vom fi descurajați să sprijinim Ucraina, se înșeală. Unitatea noastră este de neclintit. Sprijinul nostru pentru Ucraina este clar.

La Ankara, aliații au convenit să ofere cel puțin 70 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina în acest an și același lucru și anul viitor.

Împrumutul UE este un element crucial al acestui sprijin. Și Ursula, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru a avansa acest efort.

Și, bineînțeles, sprijinul continuă, inclusiv apărarea aeriană vitală de care Ucraina are nevoie. Și vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați spus despre apărarea aeriană”, a declarat șeful NATO.

UE și mai multe state membre au convocat ambasadorii Rusiei, după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig

Uniunea Europeană (UE) şi mai multe state membre au convocat reprezentanţi ai ambasadelor Rusiei în legătură cu o tentativă de atac cu dronă la aeroportul Leipzig/Halle de luna trecută, au declarat miercuri oficiali, conform Reuters, citat de Agerpres.

Germania a declarat marţi că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru incident şi a ordonat o serie de măsuri, inclusiv închiderea unui consulat şi a unui centru cultural rus din Berlin. Rusia a replicat că nu a văzut nicio dovadă care să susţină acuzaţiile Berlinului şi că va răspunde.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat miercuri, la o reuniune a miniştrilor de externe din UE în Irlanda, că serviciul diplomatic al blocului comunitar l-a convocat pe ambasadorul rus la Bruxelles în legătură cu incidentul. Kallas a afirmat miercuri că atacul cu dronă are "toate caracteristicile terorismului sponsorizat de stat".

Ministrul de externe francez, Jean-Noel Barrot, a anunţat la rândul său că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri rus la Paris în semn de protest şi că ar trebui adoptate sancţiuni la nivel european, în special împotriva flotei din umbră a Rusiei.

De asemenea, ministrul de externe olandez, Tom Berendsen, a declarat că incidentul de la Leipzig este complet inacceptabil şi că l-a convocat pe ambasadorul rus în Olanda.

Ministrul de externe belgian, Maxime Prevot, a scris marţi pe platforma X că l-a convocat pe ambasadorul rus în Belgia.

"Acest atac se adaugă la o lungă serie de incursiuni inacceptabile pe teritoriul altor aliaţi din UE şi NATO în ultimele luni", a spus el.

Şi MAE ceh a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Praga.

"Ori de câte ori activităţile hibride ruseşti vizează unul dintre aliaţii noştri, suntem cu toţii expuşi", a declarat ministrul de externe ceh, Petr Macinka, pe reţeaua de socializare X, citat de EFE.

Ambasadorul Rusiei în Germania a fost convocat marţi.

Ca răspuns la anunţul Germaniei, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat că Moscova va răspunde la ceea ce a numit "acţiune antirusă" a Berlinului, conform agenţiei de ştiri Interfax. Ea nu a oferit alte detalii.

Ambasada Rusiei la Berlin a respins anterior astfel de acuzaţii drept "provocare fabricată" şi "un nou val de isterie antirusă în Germania".