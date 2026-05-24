Thuma, mesaj pentru Bolojan, la aniversarea PNL: "Prin noi înșine nu înseamnă izolare. PNL nu e un scaun, nici amuțirea criticilor"

3 minute de citit Publicat la 14:14 24 Mai 2026 Modificat la 14:14 24 Mai 2026

Hubert Thuma îi transmite lui Ilie Bolojan că sloganul liberal "Prin noi înșine" nu înseamnă izolare. Foto: Hepta / Hubert Thuma via Facebook

Hubert Thuma, șeful PNL Ilfov și președinte al Consiliului Județean Ilfov, a postat pe Facebook un mesaj la aniversarea a 151 de ani de existență a PNL, în care vorbește de "izolarea" partidului sub conducerea actuală și face reproșuri legate de "concentrarea puterii".

"'Prin noi înșin' (sloganul liberal, n.r.) nu înseamnă izolare. Nu a însemnat asta niciodată. Înseamnă să stai la masa Europei ca partener care contribuie, nu ca observator care așteaptă și lasă țara în mâinile celor pe care îi critică.

Înseamnă să-ți cunoști forțele și să le folosești. Înseamnă să-ți construiești viitorul cu propriile mâini, în parteneriat cu cei care îți împărtășesc valorile.

Hubert Thuma: Un lider nu strânge puterea în jurul lui, ci o distribuie

Și aici intervine întrebarea pe care orice partid trebuie să și-o pună la 151 de ani: Ce înseamnă să fii lider?

Brătienii ne-au lăsat un răspuns. Un lider nu e cel care strânge puterea în jurul lui. E cel care o distribuie.

Nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine. E cel care le amplifică, pentru că știe că impactul lui crește din forța și vocea celorlalți.

Adevărata putere, iar aici e o lecție pe care liberalismul a înțeles-o întotdeauna, nu vine din a domina, ci din a face oamenii din jurul tău mai puternici.

Hubert Thuma: Liderii liberali nu au confundat partidul cu propria carieră

În acest fel au fost liderii liberali care au construit România modernă. Oameni care au pus principiile înaintea persoanei. Care nu confundau partidul cu propria carieră. Care știau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate. Care lăsau în urmă instituții, nu un cult al persoanei.

Când Ion C. Brătianu, după 16 ani la conducerea PNL, a lăsat ștafeta, partidul nu s-a oprit. Când Dinu Brătianu a fost arestat de comuniști în noaptea de 5 spre 6 mai 1950 și a murit trei luni mai târziu în celula 12 de la Sighet, ideea liberală nu a murit.

PNL nu e un scaun. E o direcție. Și direcția asta nu se negociază.

La 151 de ani, PNL nu are nevoie să se reinventeze. Are nevoie să-și amintească. Să reîncerce acel tip de leadership. Să fie din nou partidul care formează lideri, nu partidul care găzduiește funcționari. Să fie partidul care își alege propriul drum, pentru că asta înseamnă autonomie liberală.

Asta înseamnă 'prin noi înșine'.

Principiile rămân. Oamenii se schimbă. Direcția continuă", spune textul postat de liderul PNL Ilfov.

Stelian Tănase către liberali: "Ați lins clanțele pentru funcții. V-aţi lăsat aserviţi lui Iohannis"

Semnalul transmis de șeful PNL Ilfov, exponent al celor care se opun lui Ilie Bolojan, nu este singurul care aduce reproșuri conducerii, pornind de la situația actuală a formațiunii.

Scriitorul Stelian Tănase a exprimat critici dure la evenimentul în cadrul căruia liberalii au marcat peste un secol și jumătate de existență a formațiunii.

"Aţi făcut cârdăşie cu PSD-ul. În urmă cu trei sau patru ani, m-aţi invitat şi v-am vorbit despre situaţia în care sunteţi, ca partid, şi am spus tot ce vi s-a întâmplat acuma (...)

Ce v-a trebuit cârdăşia cu PSD-ul? A fost cea mai mare greşeală din ultimii 35 de ani. Şi aia a lui Antonescu cu Ponta (crearea USL, n.r.).

Stelian Tănase: Orice apropiere de putere până la alegeri e o nenorocire

Dar asta a fost monumentală, că repeta o mai veche greşeală, care s-a văzut că a ieşit prost. Şi v-aţi făcut haită cu PSD-ul (...)

De ce v-aţi înhăitat cu PSD-ul? La ce v-a folosit? Doar pentru că v-a poruncit Iohannis? Păi, eu cred că şi voi sunteţi nişte oameni cu două mâini, două picioare, cu creier, cu urechi. Nu putea să vă oblige nimeni să faceţi mutarea asta. Şi felicit pe cei care au fost împotrivă, că îi ştiu (...)

V-ați lăsat aserviți lui Iohannis când v-ați dus acolo să lingeți clanțele ca să vă dea un job, un minister, o afacere, o ceva (...)

V-ati facut un fel de partid prezidential, dar de clasa a doua, cum car eu cainele dupa mine, pe strada (...)", a spus Tănase.

El le-a cerut liberalilor să rămână în opoziție până la finele ciclului electoral, anticipând că "orice apropiere de putere în următorii doi ani ar fi o nenorocire".