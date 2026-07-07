Nigel Farage a anunțat că demisionează din Parlamentul Marii Britanii. Ce schemă pregătește artizanul Brexitului

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Nigel Farage, liderul partidului populist britanic Reform UK, și-a anunțat demisia din Parlamentul Regatului Unit, marți, într-o încercare de a ameliora o furtună politică declanșată de acuzațiile că a folosit inadecvat donații de campanie, relatează CNN.

Farage și-a anunțat demisia printr-un clip video pe canalul său de YouTube, însă nu are de gând să se retragă din politică.

El va candida din nou la alegerile parțiale anticipate din circumscripția sa electorală (Clacton), demisia fiind parte a unei scheme elaborate de a pune capăt controverselor din jurul averii sale.

Avertizorul de integritate al parlamentului britanic îl investighează pe Farage pentru folosirea inadecvată a fondurile de campanie obținute prin donații.

Investigația va fi suspendată, însă, cât timp el nu mai este parlamentar și va fi reluată cu siguranță doar dacă el este ales din nou. Dacă pierde alegerile, va rămâne la latitudinea comisarului care se ocupă de caz dacă va relua investigația, conform protocolului oficial.

În discursul său de marți, Farage a negat că ar fi comis vreo ilegalitate.

„Vreau să fie cât se poate de clar. Nu am făcut nimic greșit. Nu am încălcat legea în niciun fel”, a continuat el, adăugând că s-a „supus” legilor și regulilor parlamentare de bună purtare.

„Am decis că oamenii din Clacton trebuie să fie judecătorii mei. Voi lupta să câștig și voi lupta să continuăm revoluția politică pe care a început-o Reform”, a adăugat el.

Keir Starmer a descris decizia lui Farage de a demisiona și de a candida din nou într-un nou scrutin parțial drept „o manevră disperată”.

„Este evident de ce face asta. Este îngropat până-n gât în scandaluri murdare”, a spus, marți, premierul britanic.

„Politica ar trebui să însemne îmbunătățirea vieții a milioane de oameni, nu câștig personal, nu ascunderea unor donații dubioase, iar eu cred că publicul va vedea exact ce este această manevră”.

Un purtător de cuvânt al lui Andy Burnham, succesorul probabil al lui Starmer, a declarat: „Este un tertip menit să distragă atenția de la acuzațiile grave privind finanțatorii lui Farage”.

„Câștigul la loterie” al lui Farage

Farage, unul dintre principalii artizani ai Brexitului, este de mult timp una dintre vocile dominante ale dreptei populiste radicale britanice și, având în vedere recentele rezultate ale partidului său la alegerile locale, un posibil viitor candidat la funcția de prim-ministru.

Este, fără îndoială, unul dintre cei mai iubiți și deopotrivă mai detestați politicieni britanici, deși dezvăluirile recente despre sursele averii sale personale riscă să umbrească ascensiunea sa politică.

Cele mai noi acuzații au apărut în weekend, când Sunday Times a relatat că Farage nu a declarat cadouri și plăți primite de la controversatul om de afaceri britanic George Cottrell, într-o posibilă încălcare a regulilor parlamentare.

Cottrell a fost pus sub acuzare de autoritățile americane în 2016 pentru conspirație în vederea spălării banilor, fraudă electronică, șantaj și extorcare. El a executat opt luni de închisoare și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii.

Marți, Farage a susținut că normele de conduită ale parlamentului se aplică doar vieții publice a aleșilor, nu încearcă să le reglementeze viața privată.

„Să faci bani nu este o infracțiune”, a spus el, adăugând că „s-a descurcat bine” financiar în ultimii zece ani, inclusiv prin promovarea unor produse financiare și ca influencer pe rețelele sociale. Totuși, a spus el, acest succes financiar „nu ar trebui privit, în sine, drept o infracțiune”.

Ancheta Sunday Times a apărut la mai puțin de trei luni după ce The Guardian a relatat că Farage a primit un cadou de cinci milioane de lire sterline, echivalentul a 6,7 milioane de dolari, de la miliardarul britanic Christopher Harborne, cu puțin timp înainte să anunțe că va candida pentru un mandat de parlamentar la alegerile generale din 2024.

El este investigat de avertizorul de integritate, pentru a se stabili dacă ar fi trebuit să declare cadoul înainte de a deveni parlamentar. Farage a fost sesizat din nou acestui organism în legătură cu acuzațiile apărute în materialul Sunday Times.

Farage a descris cadoul personal primit de la Harborne drept „echivalentul unui câștig la loterie”.

Atenția tot mai mare acordată situației sale financiare personale a scos în evidență veniturile neobișnuit de mari pe care Farage le-a obținut în afara mandatului său de parlamentar.

Parlamentarii pot avea activități remunerate în paralel, cu condiția să nu ofere consultanță parlamentară contra cost. Totuși, potrivit datelor publice, Farage a declarat venituri „din alte surse” de peste două milioane de lire sterline, echivalentul a 2,7 milioane de dolari, de la intrarea în parlament, în 2024. Este de peste 20 de ori mai mult decât salariul anual de bază al unui parlamentar, arată datele oficiale.