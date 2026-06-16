Un şofer român de TIR a suferit arsuri grave după ce cabina vehiculului a luat foc pe o autostradă din Italia

Pompierii din Pavia au fost mobilizaţi și ei la fața locului, au stins flăcările și au demarat anchete pentru a stabili cauza incendiului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un şofer român de camion, în vârstă de 47 de ani a suferit arsuri de gradul I şi II, după ce cabina TIR-ului a luat foc, în timp ce vehiculul era staţionat într-o parcare aflată pe autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia din Italia. Bărbatul se află internat la spital.

Camionul era parcat în parcarea stației de service Stradella Sud, de-a lungul autostrăzii A21 Torino-Piacenza-Brescia, pe banda spre Piacenza. Incendiul a izbucnit dimineaţa devreme, iar numărul de urgenţe din Italia 112 a primit mai multe apeluri de asistență de la alți șoferi de camion și șoferi aflați în tranzit sau opriți la benzinăria respectivă, relatează publicaţia Il Giorno.

Centrul operațional AREU (Agenția Regională pentru Urgențe și Urgențe) a trimis la fața locului mai multe vehicule, inclusiv o ambulanță a Crucii Roșii, un vehicul medical cu resuscitator la bord și un elicopter trimis de la Alessandria. Pompierii din Pavia au fost mobilizaţi și ei la fața locului, au stins flăcările și au demarat anchete pentru a stabili cauza incendiului, care a fost cel mai probabil accidental, dar care trebuie verificată doar pentru a exclude orice altă pistă.

Se pare că incendiul s-a răspândit foarte rapid şi a cuprins cabina camionului în câteva momente, în timp ce șoferul se afla înăuntru. Se pare că acesta nu și-a dat seama ce se întâmplă la timp pentru a scăpa înainte de a fi cuprins de flăcări. Cu toate acestea, expunerea sa la foc nu a fost deosebit de prelungită, altfel ar fi provocat răni și mai grave decât cele constatate de paramedici.

Arsurile victimei au fost clasificate ca fiind de gradul I și II, respectiv superficiale și profunde. Cu toate acestea, incendiul a provocat probleme serioase de sănătate, arsurile extinzându-se pe aproximativ 65% din suprafața corpului său şi afectându-i grav starea generală.

Bărbatul a fost intubat la fața locului înainte de a fi transportat la spital cu ajutorul unui elicopter, care l-a transportat de urgență, cu cod roșu, la spitalul Niguarda din Milano, un centru regional de referință pentru tratamentul arsurilor grave.