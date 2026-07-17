Controverse în cazul accidentului aviatic din Italia în care a murit magnatul Dan Petrescu. Procuratura cere o nouă expertiză

Familia miliardarului român Dan Petrescu și parchetul de la Milano se află într-o luptă a opiniilor experților.

La 5 ani după prăbuşirea aeronavei private pe 3 octombrie 2021, în care au murit opt ​​persoane, inclusiv magnatul român Dan Petrescu, judecatorii italieni au aprobat un experiment judiciar cerut de procurori pentru a evalua pista defecţiunii tehnice. Mai mulţi experți în inginerie și siguranță aeronautică vor fi chemați pentru a verifica dacă o „ușoară deplasare a asimetriei cârmei” ar fi putut „cauza cu o certitudine rezonabilă” accidentul de la San Donato Milanese, în Italia, relatează publicaţia Il Giorno.

Cazul și noi perspective

În acea zi, o aeronavă privată, un Pilatus PC-12, s-a prăbușit lângă Milano, iar cele opt persoane aflate la bord şi-au pierdut viaţa, inclusiv un copil de un an și pilotul, magnatul român Dan Petrescu. Acum, Parchetul din Milano a solicitat judecătoarei de anchete preliminare Lorenza Pasquinelli să organizeze o anchetă preliminară efectuată de o echipă de experți. Acest lucru se menționează în cererea semnată de procurorii Mauro Clerici și Paolo Filippini, care a fost înaintată judecătorului după ce cererea lor de clasare și ordinul de continuare a investigațiilor privind sistemul de control al zborului au fost respinse.

Această pistă fusese deja abordată de consultanți ai Parchetului și ai Agenției Naționale pentru Siguranța Zborului, dar acum se crede că este singurul aspect potențial indicativ al unei posibile defecțiuni tehnice, care, însă, până acum nu a fost demonstrată.

Un nou suspect

Cererea procurorilor mai arată că dosarul, care până acum câteva zile era cercetat in rem, a fost transferat unor suspecți cunoscuți. Reprezentantul legal al Pilatus Aircraft Ltd., o companie elvețiană de aviație, este anchetat pentru dezastru aviatic din neglijență și omor multiplu. Această acțiune a procurorilor este necesară și reprezintă o garanţie pentru companie, care va putea astfel să participe la audierea preliminară, care urmează să fie programată, numindu-și proprii experți prin intermediul avocaților Gabriele Bricchi și Antonio Bana.

Aspecte la care se caută un răspuns

Pentru a obține informații decisive despre dezastrul de la San Donato, se va efectua o investigație suplimentară privind funcționarea sistemului de reglare a direcției, un sistem care blochează clapeta de coadă a unui avion. Continuarea analizei și a investigațiilor suplimentare asupra acestor probleme tehnice va ajuta la clarificarea cauzelor accidentului, în care a fost implicat omul de afaceri român care pilota aeronava.

Până în prezent, pozițiile au rămas neclintite: pe de o parte, procurorul consideră că a fost o eroare umană, iar pe de altă parte, avocații magnatului susțin că a fost cauzat de o defecțiune a sistemului de reglare a direcției.