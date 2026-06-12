România va avea un bazin semi-olimpic ca nou, într-o clădire simbol care stă în paragină de șase ani. Începe renovarea de 7 milioane €

Bazinul Olimpia din Sibiu, 12 iunie 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

România va avea, de anul viitor, un bazin de natație semi-olimpic nou. Bazinul de înot Olimpia din Sibiu, ajuns în paragină și închis de şase ani pentru că nu mai îndeplinea normele sanitare, va fi renovat complet și modernizat, în urma unei investiţii de aproximativ 7 milioane de euro. După finalizarea lucrărilor, în 2027, va putea găzdui, pentru prima dată, competiţii internaţionale, a anunţat, vineri, directorul Clubului Sportiv Municipal (CSM), Darius Mara, potrivit Agerpres.



„Astăzi este o zi importantă pentru noi, pentru Clubul Sportiv Municipal Sibiu, pentru că în urmă cu câteva zile am primit ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitare, modernizare a bazinului de înot Olimpia. (...)

Am primit o finanţare de 7 milioane de euro, lucrările o să înceapă în data de 22 iunie, ca şi termen de finalizare a acestor lucrări, undeva la 15 luni.

Ce pot să vă spun despre bazinul de sărituri, o să fie omologat FINA de Federaţia Internaţională. O să avem concursuri internaţionale la Sibiu, pentru prima dată. (...) Bazinul de nataţie o să fie semi-olimpic, cu şase culoare”, a declarat Mara, într-o conferinţă de presă.

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„Loturile naţionale se pregăteau la noi, sportivi din toată ţara se pregăteau la noi, mai ales la sărituri în apă”

Potrivit acestuia, închiderea bazinului a afectat sportivii, mai ales secţia de sărituri în apă, dovadă că numărul înotătorilor s-a redus de la câteva sute, la câteva zeci.



„A fost greu mai ales pentru cei cu sărituri în apă, pentru că nu avem un bazin de sărituri în judeţul Sibiu, mergeam la ARIA, unde nu există posibilitatea să sară copiii în apă. S-a redus numărul de sportivi legitimaţi. Ultima dată aveam sute de sportivi, acum avem 20-30 de sportivi. Antrenorii îi avem. Loturile naţionale se pregăteau la noi, sportivi din toată ţara se pregăteau la noi, mai ales la sărituri în apă”, a explicat Darius Mara.

„Bazinul Olimpia a fost un simbol pentru oraşul nostru”

Prezent la conferinţa de presă, deputatul PSD de Sibiu, Bogdan Trif, a apreciat că modernizarea bazinului reprezintă una dintre cele mai aşteptate investiţii sportive din municipiu.



„Este o mare realizare pentru Sibiu. (...) Bazinul Olimpia a fost un simbol pentru oraşul nostru, din păcate, din cauza lipsei banilor, vedeţi că a ajuns într-un hal fără de hal. Ajunsese, din simbolul Sibiului, o ruşine pentru noi. Am reuşit să aducem banii. (...) Azi este organizarea de şantier. (...) Toţi sibienii aşteptau această investiţie”, a declarat Trif.



După modernizare, baza sportivă Olimpia va dispune de un bazin de înot semiolimpic cu şase culoare şi de un bazin de sărituri omologat pentru competiţii internaţionale.