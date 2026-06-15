Cum reuşeşte LeBron James să facă perfomanţă şi la 41 de ani. Regimul său de sănătate costă 1,5 milioane de dolari pe an

În îngrijirea corpului, LeBron se bazează foarte mult și pe crioterapie. Sursa foto: Getty Images

LeBron James a încheiat al 23-lea sezon NBA, va împlini 42 de ani pe 30 decembrie, a împărțit terenul cu fiul său, Bronny, în vârstă de douăzeci de ani şi visează la un nou titlu. Sportivul se pare că îmbătrânește doar pe hârtie, datorită, printre altele, unei rutine obsesive de îngrijire corporală, care îl costă uriașa sumă de 1,5 milioane de dolari pe an (1,3 milioane de euro).

Dieta strictă organică

LeBron James a vorbit despre acest aspect în "Starting 5", un serial TV Netflix despre NBA care a urmărit câțiva campioni în sezonul 2023/24, precum Jimmy Butler, Anthony Edwards, Domantas Sabonis, Jayson Tatum și, desigur, LeBron James. Acesta din urmă a dezvăluit câteva metode care l-au ajutat să-și mențină condiția fizică uimitoare în ciuda trecerii timpului. Primul pas a fost nutriția, caracterizată prin reguli foarte specifice: evitarea băuturilor artificiale, a zaharurilor și a alimentelor prăjite în favoarea unor alimente strict organice, precum și o hidratare adecvată, relatează Corriere della Sera.

Așadar, la micul dejun sportivul mânâncă omletă din albușuri de ou cu somon afumat plus clătite fără gluten cu fructe de pădure, la prânz paste integrale, somon și legume, în timp ce la cină consumă pui parmigiana cu salată de rucola şi un pahar de Cabernet.

Exerciții la sală şi camera hiperbarică

La sală, rutina sa include exerciții compuse, adică cele care implică mai multe grupe musculare, cum ar fi îndreptările și genuflexiuni cu repetări numeroase și greutăți ușoare. Pentru recuperare, LeBron folosește cele mai bune instrumente de biohacking, începând cu băi cu gheață pentru a gestiona inflamația post-meci/exerciții.

Beneficiile sunt atât fizice, cât și mentale pentru că duc la ameliorarea durerii, la reducerea durerilor musculare şi la îmbunătățirea stării de spirit și a reflexelor. Și apoi există camera hiperbarică, în care se furnizează oxigen pur la presiune ridicată, permițând dizolvarea unei cantități mai mari de oxigen în plasma sanguină, ajungând la mai multe țesuturi și organe și sporind astfel procesul de vindecare al organismului.

Importanța somnului și a unei locuințe confortabile

LeBron se bazează foarte mult și pe crioterapie pentru a beneficia de efectele terapeutice ale unei băi cu gheață, dar semnificativ mai rapid, în condiţiile în care temperatura ajunge la -200 de grade Celsius. Însă instrumentul crucial pentru recuperare rămâne somnul, iar LeBron doarme 12 ore pe noapte, fără a pune la socoteală odihna între antrenamente sau din timpul numeroaselor și lungilor zboruri. Dar lucrurile nu se termină aici: procedurile cu țesuturile moi, terapia cu lumină roșie, ghete de compresie, băile de contrast cald-rece.

În cele din urmă, are şi o zonă de relaxare acasă cu lumină difuză, un mediu confortabil şi timp petrecut departe de dispozitivele electronice: „Corpul și mintea ta sunt fundația”, a declarat în repetate rânduri sportivul.