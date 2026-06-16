Cine are dreptul la pensie de urmaș și cum se calculează

3 minute de citit Publicat la 14:52 16 Iun 2026 Modificat la 14:53 16 Iun 2026

Au dreptul la pensie de urmaș copiii și soțul supraviețuitor ai persoanei decedate. Foto: Getty Images

Copiii și soțul supraviețuitor se pot număra printre beneficiarii unui ajutor financiar important acordat de stat după decesul unei persoane asigurate sau pensionare. Totuși, nu orice membru al familiei poate primi acest drept. Iată cine are dreptul la pensie de urmaș și cum se stabilește valoarea acesteia, potrivit CNPP.

Cine are dreptul la pensie de urmaș în România

Au dreptul la pensie de urmaș copiii și soțul supraviețuitor ai persoanei decedate.

Copiii

Copiii pot beneficia de pensie de urmaș:

până la împlinirea vârstei de 16 ani;

până la 26 de ani, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii;

pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta a apărut înainte de 16 ani sau în perioada studiilor.

Soțul supraviețuitor

Soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș:

pe viață, după atingerea vârstei standard de pensionare, dacă mariajul a durat cel puțin 15 ani;

dacă este încadrat în gradul I sau II de invaliditate, iar căsătoria a durat cel puțin un an și nu realizează venituri lunare;

indiferent de durata căsătoriei, dacă decesul susținătorului a fost cauzat de un accident de muncă sau de o boală profesională;

timp de șase luni de la deces, dacă nu îndeplinește alte condiții legale;

până când ultimul copil aflat în îngrijire împlinește 7 ani, dacă la data decesului avea în întreținere unul sau mai mulți copii sub această vârstă.

În anumite situații, dreptul este condiționat de realizarea unor venituri care să nu depășească salariul minim brut pe țară.

Cum se calculează pensia de urmaș

Pensia de urmaș se stabilește pornind de la pensia pe care o primea susținătorul decedat sau de la pensia la care acesta ar fi avut dreptul.

Valoarea pensiei depinde de numărul urmașilor îndreptățiți:

50% din pensia susținătorului – pentru un singur urmaș;

75% – pentru doi urmași;

100% – pentru trei sau mai mulți urmași.

În cazul copiilor rămași orfani de ambii părinți, pensia de urmaș se stabilește prin însumarea drepturilor calculate după fiecare părinte.

De asemenea, copiii și soțul supraviețuitor care au dreptul atât la propria pensie, cât și la pensie de urmaș, pot alege varianta mai avantajoasă.

Cum se solicită pensia de urmaș

Cererea se depune la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul solicitantului.

Dosarul trebuie să conțină, după caz:

cererea de înscriere la pensie;

certificatul de deces al susținătorului;

actele de stare civilă ale urmașilor;

adeverință de studii pentru copiii care au peste 16 ani;

decizia medicală privind capacitatea de muncă, în cazul persoanelor cu invaliditate;

documente care atestă cauza decesului, dacă acesta a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Pentru situațiile în care persoana decedată nu era pensionară la data decesului, sunt necesare și documente privind vechimea în muncă și stagiile de cotizare, după cum urmează:

carnetul de muncă;

carnetul de pensii și asigurări sociale;

alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

livretul militar;

documente care atestă absolvirea studiilor universitare sau a altor studii din țară sau străinătate;

adeverință privind sporurile cu caracter permanent;

adeverință privind condițiile de muncă deosebite;

adeverință privind veniturile;

declarație pe propria răspundere pentru determinarea locului de ședere obișnuită;

alte acte întocmite potrivit prevederilor legale.

Pensia poate fi plătită prin poștă sau direct într-un cont bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului.

Cine NU poate primi pensie de urmaș

Nu toate rudele unei persoane decedate pot beneficia de acest drept. Așadar, nu au dreptul la pensie de urmaș:

frații, surorile, nepoții sau alte rude care nu sunt prevăzute de lege;

copiii care au împlinit 26 de ani și nu sunt încadrați într-un grad de invaliditate eligibil;

soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile privind durata căsătoriei sau celelalte criterii legale;

persoana condamnată definitiv pentru omor sau tentativă de omor asupra susținătorului;

soțul supraviețuitor care s-a recăsătorit.

De asemenea, plata pensiei poate fi suspendată sau încetată în anumite situații, precum neprezentarea documentelor solicitate, depășirea plafonului de venit prevăzut de lege sau neîndeplinirea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului.