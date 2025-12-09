Din 2026 se schimbă modul de calcul a vechimii în muncă pentru ieșirea la pensie. Ce pensii vor fi influențate

Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Începând cu anul 2026 se schimbă modalitatea de calcul prin care se stabilește vechimea în muncă. Dacă în prezent, angajatorii raportează numărul de zile lucrătoare pentru care s-a plătit cotizația, stagiul de cotizare din noua lege a pensiilor se referă la zile calendaristice. Astfel, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publicat un ordin prin care se stabilește procedura tehnică pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice, necesară calculării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Sunt trei modalități de calcul pentru diferite interval de timp între anii 2001 și prezent. Influența asupra cuantumului pensiilor nu va fi „semnificativă”, dar va conta în cazul celor care muncesc mai mult de 25 de ani sau nu au un stagiu de cotizație complet, a explicat Doina Pârcălăbău, fostă președintă a CNPP, la Antena 3 CNN.

Fosta șefă a CNPP a explicat că raportarea la zile calendaristice în cazul calculului stagiului de cotizație nu va influența „semnificativ” cuantumul pensiilor.

„Influența asupra beneficiilor calculate, respectiv a pensiilor nu este schimbată în mod semnificativ datorită faptului că se pune în concordanță modalitatea de evidență a muncii, respectiv a salariilor, cu modalitatea de calcul a stagiului de cotizare.

Influența pe care o poate avea este în cazul celor care au stagiu de cotizare peste 25 de ani și atunci dacă realizează mai mult decât 25 de ani vor fi acele puncte de stabilitate care adaugă valoare la pensie”, a spus Doina Pârcălăbău la Antena 3 CNN.

Se schimbă modul de calcul a vechimii în muncă

Aceasta a explicat că și cei care nu au un stagiu complet de cotizație vor fi afectați de noul mod de calcul.

„Practic, în situația în care o persoană a lucrat într-o lună toate zilele calendaristice așa cum sunt definite ele de Codul Muncii, atunci numărul de zile calendaristice este egal cu numărul de zile lucrătoare și calculul nu se schimbă.

Relevanța o mai are în cazul celor care nu au stagiu complet de cotizare stabilit de lege pentru a de defini condiția de eligibilitate, de acces la pensie sau în cazul celor care doresc să aibe derogări de la vârsta standard de pensionare atunci când se face și analiza asupra stagiului de cotizare”, a spus ea.

Fosta șefă a CNPP a atras atenția că în continuare cea mai mare importanță în valorea pensiei reprezintă salariile pe care fostul angajat devenit pensionar le-a avut de-a lungul timpului.

„Important este în cazul calculului și al mărimii pensiei sumele la care s-a contribuit, respectiv salariile încasate. Vedeți că în legea sistemului public sunt atât de multe tehnicalități încât și aceste detalii care aduc modificări de ordinul zecimalelor, în cele mai multe ori, sunt luate în calcul și calculul este strict determinat în funcție de contributivitate”, a mai spus Doina Pârcălăbău.

Ordinul publicat de CNPP stabilește trei modalități de calcul pentru trei intervale de timp distinctie:

aprilie 2001-februarie 2003 , suma zilelor lucrate în lună în condiţii normale se calculează astfel: Z_NN_T = suma zilelor declarate în lună de către angajator/angajatori în condiţii normale, calculată în funcţie de norma şi de numărul de ore lucrate pe zi (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin);

martie 2003-iunie 2005 , suma zilelor lucrate în lună în condiţii normale se calculează astfel: Z_NN_T = suma zilelor declarate de către angajator/angajatori pentru perioadele lucrate în condiţii normale, în cursul unei luni (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin);

începând cu iulie 2005, suma zilelor lucrate în lună în condiţii normale nu se mai calculează în funcţie de norma şi de numărul de ore lucrate pe zi, ci se calculează astfel: Z_NN_T = suma zilelor declarate de angajator/angajatori în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin);

NN reprezintă numărul de zile lucrate în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin), înscris în declaraţia nominală de asigurare. Ordinul Casei Naționale de Pensii Publice poate fi consultat AICI.

Exemple de calcul în funcție de zilele muncite

Pentru un angajat care a muncit 20 de zile într-o lună care are 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, calculul este următorul: se înmulțesc numărul de zile muncite efectiv (20) cu numărul de zile calendaristice (30), iar rezultatul se împarte la numărul de zile lucrătoare din respectiva lună (22). La final, numărul de zile calendaristice care vor intra în stagiul de cotizație este de 27,27 zile.

Cei care au lucrat tot anul fără nicio zi liberă, în afară de concediul de odihnă, numărul de zile lucrate va fi egal cu cel al zilelor calendaristice, rezultând un stagiu de cotizare complet.

În ceea ce privește angajații care lucrează cu jumătate de normă, au avut întreruperi sau mai multe locuri de muncă în același timp, stagiul de cotizare se calculează proporțional pentru fiecare zi de muncă, fără a depăși însă numărul de zile lucrătoare din acea lună/an.