Un oraș cu 7.000 de locuitori a plănuit construcția de centre de date de dimensiunea a 51 de supermarketuri. Vestea a stârnit proteste

Localitatea americană Archbald, cu 7.000 de locuitori, din nord-estul Pennsylvaniei, a devenit una dintre cele mai recente frontiere în conflictele tot mai intense în SUA care vizează centrele de date pentru Inteligența Artificială (AI), potrivit The Washington Post.

Dezvoltatorii intenționează să construiască șase dintre campusurile extinse din Archbald pentru a alimenta cererea de inteligență artificială, acoperind în cele din urmă aproximativ 14% din terenul orașului. Aceste campusuri ar include 51 de depozite de date - fiecare de dimensiunea unui supermarket Walmart - inclusiv șapte clădiri care cuprind peste un milion de metri pătrați.

Ani de zile, planurile dezvoltatorilor de a transforma comunitatea, care se află sub o linie electrică interstatală majoră, într-un centru pentru stocarea datelor au trecut în mare parte neobservate. Însă, pe măsură ce a0nul trecut a început să circule vestea despre modificările de zonare ale consiliului local pentru a permite dezvoltarea, locuitorii s-au revoltat și au lansat una dintre cele mai virulente campanii la nivel local. Aceștia se organizează pe rețelele de socializare, copleșesc întâlnirile comunității și cer înlăturarea unor oficiali locali cheie.

În ultima lună, majoritatea celor șapte membri ai Consiliului Local Archbald, împreună cu mai mulți membri ai consiliului de planificare, au demisionat. Cel puțin doi dintre membrii consiliului au declarat că și-au părăsit funcțiile de teamă pentru siguranța lor după ce s-au tras focuri de armă asupra casei unui politician din Indiana, care a găsit un bilet „Fără centre de date” la ușa sa.

Pe măsură ce aserțiunea privind centrele de date se intensifică, dezvoltatorii par să-și continue planurile în Archbald, chiar dacă refuză să spună comunității ce firme de tehnologie vor ocupa clădirile. Confruntarea ar putea avea implicații la nivel național cu privire la posibilitatea activiștilor locali de a opri proiectele masive de centre de date.

„Această dezbatere a distrus această comunitate”, a declarat primarul orașului Archbald, Shirley Barrett (D). „Vrem răspunsuri, dar nu avem nicio idee despre ce se întâmplă, pentru că totul se întâmplă atât de repede.”

Comunitățile se revoltă împotriva centrelor de date

Un număr tot mai mare de comunități, de la orașe mici la orașe mari, se opun planurilor adesea secrete prind construcția de centre de date. Aceștia invocă o serie de îngrijorări - de la dimensiunea și zgomotul până la temerile că ar putea copleși rețelele locale de energie și aprovizionarea cu apă.

Opinia publică s-a schimbat rapid împotriva centrelor de date. În mai multe comunități, legislatorii răspund cu moratorii locale asupra centrelor de date mari. Luna aceasta, legislatorii din Maine au adoptat prima interdicție la nivel de stat privind centrele de date mari - o măsură pe care guvernatorul a respins-o ulterior.

Locuitorii din Archbald, situat în comitatul Lackawanna, sunt nedumeriți de modul în care comunitatea lor a devenit punctul zero în eforturile de a construi mai multe centre de date. Orașul este atât de mic încât unele dintre cele mai recunoscute clădiri ale sale sunt case funerare.

Dar reprezentanții dezvoltatorilor spun că zona este atractivă deoarece se află în apropierea liniei electrice Susquehanna-Roseland, cu energie nucleară de 500 de kilovolți, care traversează comitatul.

Un grup de Facebook care se opune centrelor de date are acum aproape 10.000 de membri, depășind populația orașului. Sute de persoane au pus semne galbene strălucitoare „FĂRĂ CENTRE DE DATE” pe peluzele din fața caselor. Iar locuitorii au transformat ședințele consiliului de planificare, de obicei evenimente liniștite, în evenimente comunitare zgomotoase.