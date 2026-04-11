Elon Musk, acuzat că supercomputerul Colossus va epuiza apa potabilă folosită la răcire într-o localitate americană

Compania xAI a lui Elon Musk a oprit construcția unei instalații de reciclare a apei pentru centrul de date Colossus din Memphis, Tennessee. Postul Fox 13 a relatat că un inginer al companiei a declarat pentru The Daily Memphian că proiectul este „suspendat pe termen nelimitat”.

xAI promisese că va folosi propria uzină de reciclare a apelor uzate pentru a răci supercomputerul Colossus. Utilizarea apei reciclate ar fi însemnat că nu ar mai fi nevoie să extragă apă proaspătă din acviferul din Memphis, potrivit publicației The Cool Down.

Compania a oferit asigurări vagi într-un comunicat, potrivit Fox 13: „xAI este dedicată construirii unei uzine de reciclare a apei de ultimă generație în Memphis. Această instalație va proteja miliarde de galoane de apă în fiecare an”, a transmis compania. „Echipa prioritizează în prezent alte proiecte mai urgente la fața locului, dar planurile noastre de a construi uzina de apă nu s-au schimbat.”

The Daily Memphian a relatat că, fără finalizarea acestei instalații, xAI, împreună cu furnizorul local de energie, ar putea extrage miliarde de galoane de apă potabilă din acvifer, ceea ce ar putea afecta alimentarea cu apă a comunităților locale.

Îngrijorările locale au crescut atenția oficialilor față de tehnologia și construcțiile asociate supercomputerului xAI, care consumă resurse semnificative. Opoziția comunităților față de centrele de date, în general, este în creștere, pe măsură ce devine tot mai cunoscut consumul uriaș de apă necesar pentru răcirea acestora.

Locuitorii din zonele unde sunt construite centrele de date și-au exprimat, de asemenea, îngrijorări legate de sănătate și calitatea vieții. Inclusiv investitori în companii mari precum Google, Amazon și Microsoft își exprimă îngrijorarea.

Platforma More Perfect Union a reacționat la acest anunț pe platforma X, semnalând opoziția localnicilor față de centrul de date al companiei lui Elon Musk:

„xAI a lui Elon Musk și-a suspendat planul de a construi o uzină de reciclare a apelor uzate pentru a răci centrul de date din Memphis”, au scris aceștia. „Uzina ar fi trebuit să permită folosirea apei reciclate pentru răcirea serverelor, în locul apei potabile din acviferul regiunii.”