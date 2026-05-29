Decizie şoc în Bulgaria. Premierul Rumen Radev a anunţat că nu mai permite avioane militare ale SUA pe teritoriul ţării

1 minut de citit Publicat la 12:51 29 Mai 2026 Modificat la 12:51 29 Mai 2026

Bulgaria va mai permite aeronavelor militare americane să rămână pe teritoriul său doar până la sfârşitul lunii iunie, după ce Statele Unite nu au aprobat eliminarea vizelor pentru cetăţenii bulgari.

Declarația a fost făcută vineri de prim-ministrul Rumen Radev, citat de Reuters, scrie Agerpres.

"Înţeleg pe deplin complexitatea procedurilor de reglementare şi nevoia de timp, dar avem şi noi priorităţi şi proceduri şi nu putem răspunde pozitiv solicitării de staționare de lungă durată a aeronavelor şi avioanelor cisternă (ale SUA, n.r.) pe aeroportul din Sofia", a precizat Radev, citat de agenţia de ştiri BTA.

La începutul acestei luni, premierul bulgar a vorbit cu preşedintele american Donald Trump şi i-a cerut suspendarea sistemului de vize pentru cetăţenii bulgari la intrarea în Statele Unite ale Americii.

Radev a menționat că a insistat ca problema să fie analizată în regim de urgenţă, dar nu a primit un răspuns pozitiv.

Radev, acuzat de adversari că e favorabil Moscovei

Bulgaria găzduieşte aeronave militare americane în capitala sa, Sofia, în baza unui acord valabil până la sfârşitul lunii mai.

Premierul, care a câștigat în aprilie alegerile legislative cu formațiunea să, "Bulgaria Progresistă", a explicat că guvernul va adopta vineri o decizie de prelungire a şederii aeronavelor americane doar până la sfârşitul lunii iunie, pentru a oferi administrației de la Washington "timp să îşi regândească acţiunile".

Radev a obţinut victoria cu 44,6% în scrutinul parlamentar, la mare distanță de partidul fostului premier Boiko Borisov (GERB, 13,4%) și de coaliția pro-europeană PP-DB ("Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată", 12,6%).

Descris de adversari drept pro-rus, noul premier bulgar și-a temperat în campania electorală retorica în favoarea Moscovei, dar a continuat să susțină necesitatea de a alimenta țara cu petrol ieftin rusesc.

Iar când guvernul interimar de la Sofia a decis la finalul lunii martie să semneze un acord de cooperare pe 10 ani cu Ucraina, Radev l-a criticat dur, acuzând executivul că "împinge țara în război".