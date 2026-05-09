Parada militară de la Moscova s-a desfășurat cu avioane generate de AI și sisteme de armament prezentate la TV, în loc de Piața Roșie

Vladimir Putin în Piața Roșie, la parada de 9 mai. Foto: Profimedia Images

Moscova marchează sâmbătă Ziua Victoriei cu tradiţionala sa paradă militară. Festivităţile au loc în condiţii de securitate sporită şi într-o atmosferă „discretă”, informează dpa, preluată de Agerpres. La paradă au lipsit tehnica grea de luptă și au fost prezente doar șase avioane de luptă. Alte avioane au fost „generate” cu ajutorul AI.

De asemenea, participanților la paradă li s-a prezentat un film de propagandă în care au fost prezentate sistemele de armament și armele cele mai moderne ale Federației Ruse.

Soldaţi şi cadeţi au defilat prin faţa preşedintelui Vladimir Putin într-o paradă ce marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Parada obişnuită de echipament militar greu a fost redusă din cauza îngrijorărilor legate de posibile atacuri cu drone ucrainene.

Kremlinul a retras, de asemenea, invitaţiile adresate jurnaliştilor străini cu preaviz scurt.

Sunt aşteptaţi doar câţiva demnitari străini, inclusiv prim-ministrul slovac Robert Fico, singurul lider al UE prezent la Moscova, deşi acesta nu urmează să participe la paradă.

Autorităţile au impus, de asemenea, restricţii în capitală, inclusiv întreruperi ale internetului mobil la Moscova şi în alte oraşe.

Vineri, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui armistiţiu de trei zile, de sâmbătă până luni, la cererea sa.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a umilit pe Putin, după ce a publicat un decret oficial în care preciza coordonatele exacte ale Pieței Roșii din Moscova și a ordonat armatei să nu lovească acest perimetru pentru a permite desfășurarea paradei armatei ruse.

Rusia declarase anterior un armistiţiu unilateral care coincide cu evenimentele de Ziua Victoriei. Ucraina a răspuns cu un armistiţiu unilateral începând cu 6 mai, dar l-a retras ulterior după ce a declarat că Rusia şi-a continuat atacurile, inclusiv unul dintre cele mai mari atacuri cu drone de până acum din conflict.

Ziua Victoriei este sărbătorită pe 9 mai în Rusia deoarece capitularea Wehrmacht-ului german din 1945 a fost semnată pe 8 mai seara, la Berlin, când era deja trecut de miezul nopţii la Moscova.