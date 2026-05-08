Zelenski îl umilește pe Putin și publică un decret cu coordonatele Pieței Roșii, pentru ca ucrainenii să nu o bombardeze de 9 Mai

Președintele Zelenski a „permis” prin decret desfășurarea paradei militare din Moscova. Foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat vineri un decret „privind desfășurarea paradei în orașul Moscova”. În decretul prezidențial sunt publicate coordonatele Pieței Roșii din Moscova, astfel încât trupele ucrainene să știe să nu bombardeze această zonă unde sunt programate festivități de 9 Mai, zi în care Rusia sărbătorește Ziua Victoriei împotriva Germaniei naziste în cel De-eal Doilea Război Mondial.

„Având în vedere numeroasele cereri, în scop umanitar, așa cum a fost stabilit în negocierile cu partea americană din 8 mai 2026, dispun:

1. Permiterea desfășurării paradei în data de 9 mai 2026 în orașul Moscova (Federația Rusă).

Pe durata paradei (începând cu ora 10 dimineața, ora Kievului, 9 mai 2026), suprafața Pieței Roșii va fi exclusă din planul de utilizare a armamentului ucrainean.

Coordonatele Pieței Roșii:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538

2. Acest Decret intră în vigoare în ziua semnării lui”, se arată în documentul publicat pe site-ul administrației prezidențiale de la Kiev.

Decizia lui Zelenski vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat vineri seara o încetare a focului de trei zile între Ucraina și Rusia începând de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai. De asemenea, Trump a precizat că Rusia și Ucraina vor face un schimb de câte 1.000 de prizonieri, de fiecare parte.