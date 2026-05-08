Robert Fico a ajuns la Moscova cu un mesaj pentru Putin din partea lui Zelenski

Prim-ministrul slovac Robert Fico a sosit la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, relatează TASS.

În timpul vizitei sale, prim-ministrul slovac intenționează să depună flori la Mormântul Soldatului Necunoscut și să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin, dar nu intenționează să participe la parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie.

Secretarul de stat al Ministerului de Externe al Slovaciei, Rastislav Chovanec, a relatat că Fico va transmite un mesaj din partea lui Volodimir Zelenski în timpul întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin . El a menționat că, în schimb, prim-ministrul ar putea primi informații valoroase despre modul în care președintele rus privește eforturile de a pune capăt conflictului.

Robert Fico a zburat la Moscova, via Republica Cehă , Germania , Suedia și Finlanda . Acest lucru a fost relatat de publicația slovacă Marker , citând o sursă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Premierul slovac a trebuit să zboare pe o distanță mai lungă. Publicația precizează că Republica Cehă, Germania, Suedia și Finlanda nu au avut obiecții față de zborul delegației slovace către Rusia.

Înainte de aceasta, Lituania și Letonia deciseseră să blocheze vizita lui Fico în Rusia și anunțaseră că nu vor permite avionului prim-ministrului să zboare prin spațiul lor aerian. Potrivit lui Fico, ambele țări îl notificaseră cu privire la interdicție. Ulterior, Estonia a anunțat și ea închiderea spațiului aerian.

Potrivit RIA Novosti, au fost luate în considerare diverse opțiuni pentru călătoria lui Fico la Moscova, inclusiv cu mașina. Aceasta i-ar fi permis politicianului să ajungă în Rusia prin Polonia și Belarus . Spre deosebire de călătoria aeriană, călătoria cu mașina nu necesită permisiunea autorităților țărilor respective. Cu toate acestea, se pare că Fico a decis să zboare.