Proiect de 5 milioane de euro pentru digitalizarea administrației locale din județul Cluj. Cum vor fi eliminate cozile la ghișee

Printr-o platformă bazată pe cloud, cetățenii ar urma să poată accesa documente și servicii publice online, fără cozi și fără drumuri inutile la ghișee / Foto: Agerpres

Toate localitățile din județul Cluj ar urma să fie conectate într-un singur sistem digital, prin proiectul „Cluj Smart County”, finanțat de Consiliul Județean cu 5 milioane de euro. Printr-o platformă bazată pe cloud, cetățenii ar urma să poată accesa documente și servicii publice online, fără cozi și fără drumuri inutile la ghișee.

De asemenea, ghișeele self-service ar permite locuitorilor din județul Cluj să depună și, respectiv, să ridice documentele mult mai ușor.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a declarat vineri, în direct la Antena 3 CNN, că noul sistem ar reduce timpul de așteptare și va rezolva și problema birocrației.

„Va fi o chestiune foarte simplă, un ecosistem digital integrat. Dumneavoastră, cetățean al unei comune, vă veți duce la primărie cu documentele pe care doriți să le depuneți. Veți avea un terminal cu o persoană care vă poate ajuta să vă scanați la acel aparat integral documentele, cartea de identitate, să vă imprime tot ceea ce doriți. Scanate fiind documentele, ele vor intra într-un sistem integrat la nivelul întregului județ. Va fi un cloud regional care practic va deservi întreg județul.

Din acel moment, regula este ca o singură dată să se depună orice document în sistemul integrat. Dacă există alte documente depuse de către dumneavoastră, o să fiți găsit și nu le mai depuneți a doua oară. Dacă vreodată ați mai depus la primăria respectivă vreun document, atunci sistemul vă va găsi cu el.

În momentul respectiv, informația ajunge la sistemul centralizat și de aici, practic, veți putea obține orice aviz de la orice autoritate și orice document de la orice instituție publică din județul Cluj”, a declarat Alin Tișe.

Potrivit acestuia, vor beneficia aproximativ 3,4 milioane de cetățeni din regiune de acest sistem.

„Da, este un început, pentru că deja Agenția Regională Nord-Vest, ADR Nord-Vest a cerut ca acest sistem să-l implementăm regional.

Vor fi aproximativ 3,4 milioane de oameni, beneficiari din întreaga Transilvania.

Noi am fost de acord să oferim în integralitate ADR-ului și inclusiv tuturor autorităților acest sistem și iată un pas important va fi făcut la nivelul regiunii Nord-Vest, care va fi prima instituție care ar putea fi digitalizată integral, după care, dacă Guvernul ar fi curios și ar vrea să facă într-adevăr o reformă reală în administrație, iată, ar putea deveni un proiect de țară, să vizualizăm integral administrația publică și abia după aceea să ne gândim dacă avem oameni prea mulți în administrație sau prea puțini sau dacă ne trebuie atât de mult sau mai mai puțin față de acum.

Deci răspunsul este da, vom implementa la nivelul ADR, în întreaga regiune a noastră, regiunea Nord-Vest. Deja sunt solicitări și se lucrează la un cloud regional, după care speranța mea este că va putea deveni un proiect de țară și în întreaga Românie, administrațiile publice și să fie conectate la acest sistem”, a mai adăugat președintele CJ Cluj.

Potrivit lui Alin Tișe, proiectul ar putea ajuta și administrațiile locale, în special comunele care se confruntă cu dificultăți financiare. Președintele Consiliului Județean Cluj consideră că digitalizarea ar putea reprezenta, în același timp, un prim pas către o viitoare reorganizare administrativ-teritorială.

„Gândiți-vă că în primul rând ajutăm primăriile. Comunele, în momentul de față, nu au bani să-și plătească salariile. Sistemul actual este atât de complicat, încât oamenii nu mai iau bani să-și plătească salariile. Deci, în primul rând, rezolvăm problema administrațiilor locale, la nivel comunal.

Dar asta nu trebuie referită doar în acest strict test al documentelor. Gândiți-vă că acesta poate fi un prim pas spre o reorganizare administrativ-teritorială, care poate fi o altă etapă complementară, după ce documentele și tot sistemul este integrat și funcționează, apoi putem gândi și această reformă de care tot vorbim de 30 de ani”, a încheiat Alin Tișe.