Au descoperit după 2 luni că au câștigat la Loto. Acum vor primi lunar echivalentul a peste 12.000 de euro, timp de 20 de ani

Cei doi au aflat că au câștigat abia după 7 săptămâni. Foto: Profimedia Images

Un cuplu de australieni din regiunea New South Wales a ținut în casă, fără să știe, timp de aproape 2 luni, un bilet câștigător la loterie. Cei doi au realizat abia în ultimele zile că au câștigat la o loterie suma de 4,8 milioane de dolari australieni, echivalentul a peste 2,9 milioane de euro, informează publicația australiană 7news.com.

Cuplul de australieni se afla în posesia singurului bilet câștigător la categoria 1, din cadrul extragerii „Set for Life”, desfășurată pe 1 iulie.

Cei doi au aflat că au câștigat abia după 7 săptămâni, când s-au decis să se uite pe biletul câștigător.

Acum, ei vor primi câte 20.000 de dolari australieni - echivalentul a peste 12.000 de euro - în fiecare lună, timp de 20 de ani.

„Sunt complet copleșită în acest moment. Nu-mi vine să cred. Habar n-aveam. Biletul acesta a stat pe biroul meu, acasă, tot timpul”, a declarat câștigătoarea biletului, rămasă anonimă, după ce și-a revendicat premiul. „Îmi tot ziceam: trebuie să verific biletul, până am făcut-o, în cele din urmă, azi”.

Femeia a povestit că joacă la loteria „Set for Life” de doar 6 luni, însă a avut mereu sentimentul că va câștiga „premiul cel mare”.

„Este literalmente un vis devenit realitate. Ne gândim să ne pensionăm. Am muncit din greu toată viața, dar nu credeam că vom reuși prea curând”, a spus ea. „Este, fără îndoială, cel mai bun telefon pe care l-am primit vreodată”, a adăugat câștigătoarea premiului.